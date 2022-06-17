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Dünya Boks Şampiyonu Çağırır: “Gerçek bir takım olduğumuzu dünyaya gösterdik” Dünya Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır, Akdeniz Oyunları’nda da madalya hedefliyor

İHA

Dünya Boks Şampiyonu Çağırır: “Gerçek bir takım olduğumuzu dünyaya gösterdik” Dünya Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır, Akdeniz Oyunları’nda da madalya hedefliyor

Kadın Boks Milli Takım kadrosunda yer alan 48 kilogramda Dünya Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır, Akdeniz Oyunları ile Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu’da hazırlanıyor. Çağırır, 10 gün önce İstanbul’da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda takım halinde Dünya Şampiyonu olarak gerçek bir takım olduklarını tüm dünyaya gösterdiklerini kaydetti.
Türkiye Boks Federasyonu'nun Kastamonu’da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi’nde başlayan hazırlık kampına, Akdeniz Oyunları’na katılacak sporculardan 48 kilogramda Dünya Boks Şampiyonu olan Ayşe Çağırır da katılıyor. İstanbul’da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda takım halinde dünya şampiyonu olarak büyük bir gurur kaynağı olan Kadın Milli Boks Takımı kadrosunda yer alan Dünya Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır, 10 günlük iznin ardından vakit kaybetmeden Akdeniz Oyunları için Kadıdağı Kamp Merkezi'nde kamp çalışmalarına katıldı.
Kadın Milli Boks Takımı ile birlikte Akdeniz Oyunları'na hazırlanan Ayşe Çağırır, Akdeniz Oyunları'nda rakipleri olan Fas Kadın Milli Boks Takımı ile birlikte kamp yapıyor.

“Gerçek bir takım olduğumuzu dünyaya gösterdik”
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda Dünya Boks Şampiyonu olan Ayşe Çağırır, “Yaklaşık 3 hafta önce Dünya Şampiyonası’nda 48 kilo da Dünya Şampiyonu oldum. Hız kesmeden de şu an Akdeniz Oyunları’na hazırlanıyoruz. Bizim için zor olacak tabi büyük bir turnuvadan çıktık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için orada savaşacağız. Şu an kampımız da hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Şu an Fas Milli takımıyla ikili kamplarımızı da yapıyoruz. Güzel geçiyor, uyum içerisinde çalışıyoruz. Hem deneyim de hem de tanıma şansımız olacak onları da. Akdeniz Oyunları’nda hedefimiz şampiyon olmak, onun mücadelesini vereceğiz. Onun sonrasında Ekim ayında Avrupa Şampiyonamız var, yoğunluğumuz orası olacak. Hiç hızımızı kesmeden, durmadan antrenmanlarımızı en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Şu anda Türk Boks Kadın Milli Takımı olarak rol model ve öncü olduk. Biz bir uyum içerisinde çalıştık, bir takım bütünlüğü oluşturduk, yeni ekibimizle daha iyi bir takım olduk. Bu uyum içerisinde Türk Milli Takımı'nın gerçek bir takım olduğunu dünyaya göstermiş olduk” dedi.

“Akdeniz Oyunları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
Dünya Boks Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Sema Çalışkan ise, “10 gün önce yapılan Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü oldum. Takım halinde de aynı zamanda şampiyon olduk. Gerçekten çok güzel duygular içerisindeyiz, çok güzel bir ay atlattık. Şu anda bir sonraki hedefimiz olan Akdeniz Oyunları’na çalışmaya devam ediyoruz. Bitmiyor hedeflerimiz, bir hafta içinde çalışmalara başladık ve hedefler katlanarak gidiyor. Hedefimiz şampiyonluk, daha sonrasında da Ekim ayında da Avrupa Şampiyonası var. Hız kesmeden devam edeceğiz, bizi destekleyen Milli takım antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi başarılar yakalayacağımıza inanıyorum. Devam edeceğiz, desteklerinizi esirgemeyin. Şu an Fas Milli takımıyla ikili kamp yapıyoruz. Akdeniz oyunlarına onlarla hazırlanmak bizim için de iyi oluyor” diye konuştu.

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