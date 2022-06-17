Gözyaşları 12 yaşındaki Tuana için aktı Kazada hayatını kaybeden Tuana, toprağa verildi

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Kastamonu’da karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Tuana Yiğit, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Kastamonu’da Cumhuriyet Caddesi’nde Merkez Ortaokulu önünden karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Tuana Yiğit, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cenazesi Olukbaşı Camisine getirilen 12 yaşındaki Tuana Yiğit için burada ilk olarak helallik istendi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuana Yiğit’in cenazesi, Şehitler Anıtı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Vali Avni Çakır, Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Merkez Ortaokulu Müdürü Halit Özden, Tuana Yiğit’in öğretmenleri, ailesi ve arkadaşları katıldı. Cenazede ailenin güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

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