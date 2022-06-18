Kanyonları ile tanınan 2 bin 500 nüfuslu ilçe 200 bin kişiyi ağırladı

Kanyonları ile ünlü Kastamonu’nun 2 bin 500 nüfuslu Pınarbaşı ilçesini geçen yıl pandemiye rağmen 200 bin kişi ziyaret etti.



“Dünyanın en derin ikinci kanyonu” olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası’nın bulunduğu Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi, harika doğası ile her yıl artan sayıda turisti çekmeye devam ediyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) kanyon giriş alanı düzenlemesi ve birinci etap yürüyüş yoluna destek sağladığı 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu ise her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlamayı sürdürüyor. KUZKA’nın katkılarıyla yeni yapılan tesislerle Horma Kanyonu, yürüyüşçüler kadar Bölgeyi ziyaret edeceklerin de dinlenmesine ve hoşça vakit geçirmelerine olanak sağlıyor.

Öte yandan KUZKA tarafından Bölgeye daha çok turist çekebilmek için TÜRSAB’a bağlı seyahat acentelerine yönelik Tanıştırma Turu düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından seyahat acentelerinin sahipleri ile tur rehberlerinin katıldığı üç günlük gezide, Kastamonu’nun tarihi, turistik ve doğal güzellikleri gezdirilerek şehrin tanıtılması sağlandı.



Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, 2021 yılında pandemiye rağmen Pınarbaşı ilçesini 200 bin turistin ziyaret ettiğini belirterek, “Pınarbaşı ilçemiz doğa turizm ile ilgili Kastamonu’da lokomotif görevini üstlenmiş durumunda. Çünkü Pınarbaşı, doğal güzellik anlamında Türkiye’de hiçbir yerde örneğini göremeyeceğimiz doğal akvaryum niteliğine sahiptir. İçerisinde 3 kilometrelik yürüyüş yolu bulunan muhteşem Horma Kanyonu vardır. Bu kanyonun içerisinden geçen Zarı Çayı’nın döküldüğü saklı cennet olarak tabi ettiğimiz Ilıca Şelalesi bulunuyor. Derinlikte Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan, uzunluğu 12 kilometre olan duvar yüksekliği yer yer bin 200 metreyi bulan vahşi cennet diye adlandırdığımız Valla Kanyonu yer alıyor. Dünyanın dördüncü büyüklüğüne sahip milattan önce yaşanmışlığın bulunduğu Ilgarini Mağarası ile doğaseverlerin mekânıdır. Doğa yürüyüşü pandemi sonrasında özellikle doğaya ilgi duyanların gelip görmek istediği bir yerdir. Pandemiye rağmen 2021 yılında ziyaretçi sayımız 200 bin kişiyi buldu. Bunun 50 bini 9 günlük Kurban Bayramında gerçekleşti ve halada ziyaretçi almaya devam ediyoruz” dedi.



“Türkiye’de gezilecek ilk 5 il içerisinde Kastamonu mutlaka gelmeli”

Horma Kanyonuna ziyarete gelen Melike Öncel ise, “Kastamonu’ya İstanbul’dan geliyorum. TÜRSAB’ın seyahat acentelerine yönelik düzenlediği bir gastronomi gezisi için geldik. Şehri keyifle gezmeye devam ediyoruz. Pınarbaşı’ndayız şahane bir trekking yolundan geçtik. Yaklaşık 3 kilometre boyunca yürüdük. Karadeniz’de böylesi yok yani ben çok memnun kaldım ve yürüyüşü birincilikle bitirdim. Daday’a gittik. Azdavay’a gittik. Kastamonu merkezi gördük. Ben ilk defa geldim. Çok beğendim. Kastamonu merkezi, çiftlik evlerini ve gezilip görülmesi gereken yerlerini 3 gün boyunca gezdik. Bana göre Kastamonu, Türkiye’de gezilecek ilk 5 il içerisinde yer alıyor. Karadeniz bölgesinde hatta Batı Karadeniz Bölgesinde gezilecek ilk yerlerden birisi Kastamonu’dur bence. Herkes memnun kalacaktır, hem gurme, hem kültür olarak hem de tarih olarak dolu dolu bir mozaik var. Kastamonu’ya herkesi bekliyoruz” diye konuştu.



“Horma Kanyonunda yürürken heyecanlandım, muhteşem bir yer”

Horma Kanyonu’nu gezen Mustafa Yasin Çakar da, şunları kaydetti:

“Kastamonu’yu gezmekten çok keyif aldık. Tüm turizmci dostlarımızı Kastamonu’nun güzelliklerini görmeye davet ediyorum. Şu anda Horma Kanyonundayız. Harika bir yürüyüş parkurundayız. Gerçekten şu anda bile konuşurken adrenalimiz çok yüksek. Burası çok güzel değerlendirilmiş. Burası Dünyada eşi benzeri olmayan yerlerden bir tanesidir. İlk defa buraya geliyorum. Kitaplarda, internette, televizyonlarda, gazetelerde anlatıldığı veya görüldüğü gibi değil. Kesinlikle Horma Kanyonu’nda bir gününüzü harcamanız gerekiyor. Kanyona giriş yaptık, devamında Ilıca Şelalesi’ne kadar ineceğiz. Şelalede harika, sonrasında da turumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Horma Kanyonu’nu kesinlikle meraklıların, maceraperestlerin gelmesini öneriyorum. Şu anda da heyecanlıyım, kanyonun en zirve yerine ulaştık. Şu manzaraya gerçekten heyecanla bakıyorum. Bakmaya da doyamıyorum. Kanyondan ayrılmak istemiyorum. Herkese emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.”

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