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Tosya 1. Doğa Sporları ve Kültür Festivali 21 Haziran'da başlıyor

İHA

Tosya 1. Doğa Sporları ve Kültür Festivali 21 Haziran'da başlıyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2125 Haziran tarihleri arasında 1. Tosya Doğa Sporları ve Kültür Festivali düzenlenecek.
Tosya ilçesinde 2115 Haziran tarihleri arasında Tosya 1. Doğa Sporları ve Kültür Festivali gerçekleştirilecek. Festival öncesinde Tosya Belediye Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü İbrahim Tabakoğlu ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Şehit Ömer Halis Demir Kültür Merkezi’nde festivalle ilgili tanıtım toplantısında konuştu. 21 Haziran Salı günü başlayacak olan festivale yurt genelinden de dağcı, rafting, offroad ve profesyonel bisikletçilerin katılacağını belirten Tosya Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü İbrahim Tabakoğlu, “21 Haziran’da Kösen Göleti çevresinde kamp alanına yerleşilecek ve gerek dışarıdan ve gerekse Tosya’dan gelecek olan vatandaşlarla birlikte kurulacak çadırlarla programın startı verilecek. 22 Haziran Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı’nda saat 10.00’da offroad araçları ile beraber Vali Avni Çakır ve protokol üyelerinin katılımlarıyla araçların hareketiyle festival etkinlikleri başlayacak. Katılmak isteyen vatandaşlarımız saat 10.00’dan itibaren Cumhuriyet Meydanı’ndan tahsis edilen transitlerle gidilebilecek yere kadar götürülecek, daha sonra traktörlerle biraz daha gidildikten sonra 2200 rakımlı Hacet Tepesi’ne tırmanış başlayacak. Ardından Hacet’te yapılacak dinlenme molasına müteakip geri dönüş yapılacak ve Berçin köyü mevkiindeki Kösen Göleti’ndeki kamp alanına dönülecek ve burada konuklara yemek ikramında bulunulacak. 2’nci gün programı Kösen Göleti’nde profesyonel sporcuların katılacağı kano yarışları ve botla gezinti ile başlayacak. Akşama kadar sürecek bu etkinlikler sonrası akşam da kamp alanında Karadenizli Vira Cemal’in sunacağı canlı konser programı düzenlenecek" dedi.
Tabakoğlu'nun verdiği bilgiye göre 3’üncü gün programı Sevinçören köyü köprüsünden başlayacak ve Yukarı Dikmen yoluna kadar devam edecek rafting etkinliğinin startı verilecek. Bu etkinliğin hemen akabinde profesyonel dağcılar tarafından burada bulunan yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki kayalığa iniş ve tırmanış gerçekleştirilecek. Festivalin başlangıcından bitimine kadar 4 gün süreyle Cumhuriyet Meydanı’ndan ücretsiz servis araçları kalkacak.
4’üncü gün öğleden sonra saat 15.30 veya 16.00 gibi profesyonel dağ bisikletçileri Berçin köyü çıkışındaki çift yoldan Gavur Dağı diye bilinen kısımdan Siteler üzerinden vericilerin olduğu alana ve oradan da ilçe merkezine kadar belirlenen rota üzerinde 17 kilometre yarışacaklar. Akşam ise 5 ayrı ülkeden halkoyunları ekiplerinin katılacağı halkoyunları şöleni ve konser programı ile festival son bulacak.
Festivale gitmek isteyen vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'ndan ücretsiz servis kaldırılacağını belirten Tabakoğlu, katılımcılara yemek ikramında bulunulacağını ifade ederek, festivale ve Hacet Tepesi tırmanışına ilçe halkını davet etti.
Toplantıda konuşan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise, daha önce bu bölgede gezi ve incelemeler yaptığını belirterek, festivalin Tosya ve Kastamonu tanıtımına doğa, kültür, spor, turizm ve tarihinin tanıtımı noktasında çok büyük katkı vereceğine dikkat çekti. Doğa sporları hakkında bilgi veren Haberal, bu sporların profesyonel sporcular tarafından yapılacağını ve onların kendi emniyetini almayı bildiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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