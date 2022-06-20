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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerin fotoğraflarından oluşan ‘Eskimeyen Eller’ sergisi ilgi gördü

İHA

Öğrencilerin fotoğraflarından oluşan ‘Eskimeyen Eller’ sergisi ilgi gördü

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin fotoğraflarından oluşan ‘Eskimeyen Eller’ sergisi davetlilerden büyük ilgi gördü.
Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi İlknur Kılınç danışmanlığında, fotoğraf atölyesi öğrencilerinin fotoğraflarından oluşan Eskimeyen Eller' isimli sergi açıldı. Serginin açılışına İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, İletişim Fakültesi akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesini kesen Prof. Dr. Çetin, sergide fotoğrafları bulunan öğrencileri tebrik etti.
Sergiye, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Tuna, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Turan, Finans ve Bankacılık Bölümünden Prof. Dr. Aybala Aksoy ve sergide fotoğrafı çekilen meslek ustaları ile çok sayıda öğrenci ziyarette bulundu.
İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sergide İletişim Fakültesi’nde Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Sarıdoğan, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencileri Emre Kepez ve Yaren Özdemir, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2. sınıf öğrencileri Mehmet Ali Çetinkaya ve Tayfun Doğan’ın çektiği fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, bir zamanların en gözde mesleğiyken günümüzde gelişen teknoloji ve değişen hayat şartları sonucu unutulmak üzere olan mesleklerin ve ustalarının fotoğraflarına yer verildi.
İletişim Fakültesi bünyesinde 2021 yılında kurulan fotoğraf atölyesinin danışman Dr. Öğretim Üyesi İlknur Kılınç, atölyenin ilk sergisini, ilk üyeleri olan öğrencileriyle birlikte hazırlamanın keyifli ama diğer taraftan stresli ve yorucu olduğunu kaydetti.
Kılınç, sergi açılışı ve sonrasında gelen güzel yorumların bütün yorgunluklarını giderdiğini belirterek, “Kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli unsurlardan biri olan geleneksel el sanatlarımız modernleşme, tüketim kültürü, günümüz değişen dünya koşulları ve gelişen teknoloji nedeniyle unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Amacımız bu şartlara rağmen hala yaşatılan, yaşatılmaya çalışılan mesleklere ve yerel değerlere dikkat çekmekti” şeklinde konuştu.
Fotoğrafları sergilenen öğrenci Mehmet Ali Çetinkaya ise, “Biz arkadaşlarımızla yılmadan, sıkılmadan, keyifle ve gerektiğinde tekrar tekrar çekimlerimizi gerçekleştirerek bu güzel sergiyi açmayı başardık. Yardımlarından dolayı hocamız Dr. Öğretim Üyesi İlknur Kılınç’a ve bu süreçte beraber çalıştığım arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi Yaren Özdemir de, öğrenci olarak açtığı ilk serginin kendisine mutluluk ve gurur verdiğini ifade ederek, “Okulumuz sona ermeden bir sergiye de imza atmış olmak ileride unutamayacağım deneyimlerinden birini sundu bana. Tabi ki birçok zorlukla karşılaştık ancak hepsinin üzerinden özenle gelmeye çalıştık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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