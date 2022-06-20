Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen iki farklı operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde iki farklı operasyon düzenlendi. 1415 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, ecstasy, reçeteye tabi hap ile hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.