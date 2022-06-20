Daday'da 'hüsn-i hat' kursu açıldı

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Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hüsni hat kursu açıldı.

Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Türk geleneksel sanatlarından biri olan hüsni hat kursu açıldı. Hattat Altan Yılmaz tarafından eğitimlerin verilen verileceği kurs, çarşamba günleri 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek. Yaz boyunca ücretsiz olarak eğitimlerin verileceği kursa 11 kursiyer katıldı. Kursa için Daday Halk Eğitimi Merkezinde kayıtların alınmaya devam ettiği belirtildi.

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