Daday'da 'hüsn-i hat' kursu açıldı

Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hüsni hat kursu açıldı.
Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Türk geleneksel sanatlarından biri olan hüsni hat kursu açıldı. Hattat Altan Yılmaz tarafından eğitimlerin verilen verileceği kurs, çarşamba günleri 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek. Yaz boyunca ücretsiz olarak eğitimlerin verileceği kursa 11 kursiyer katıldı. Kursa için Daday Halk Eğitimi Merkezinde kayıtların alınmaya devam ettiği belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.