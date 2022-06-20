Öğrencisinden çalışanına onlarca kişi sahilde çöp topladı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde öğrenciler ile kamu kurumlarında çalışan personeller İnebolu sahilinde gönüllü olarak temizlik yaptı.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahilde temizlik çalışması yapıldı. Çevre temizliğine İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Emniyet Müdürü Ali Güneş, Jandarma Komutanı Fatih Akbay, jandarma, polis ve kamu çalışanlarındaki personel ile öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılan gönüllüler tarafından sahil boyunca çöpler temizlenerek farkındalık oluşturuldu.

Düzenlenen etkinlikte konuşan İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “Farkındalık oluşturma adına bir çevre etkinliği düzenlemiş olduk. Çevre etkinliğimizin çerçevesinde yere atılan çöpleri temizleyip vatandaşlarımıza insanlarımıza bir farkındalık oluşturmak amacındayız. Çevre bizim yuvamız, sadece insanların yuvası değil yaşadığımız alan aynı zamanda onlarca yüzlerce hayvanın, bitkinin barındığı bir alan, sadece bizim evimiz değil, zarar verince onlarca hayvanı yok etmiş oluyoruz. Bu konuda cimri olmamız lazım, temiz olunca aslında sadece kendimize değil, onlarca hayvana da saygımızı ve onların da yaşam hakkına da tecavüz etmemiş oluruz. Konu da tüm halkımızın hassasiyetini özellikle rica ediyorum. Yaz aylarında piknik yaparken çöplerimizi çöpe atalım. Çöplerimizi yollara gelişi güzel bırakmayalım. Çevremizi nasıl bulmak istiyorsak, bizden orayı kullanacak kişilere de bu şekilde devretmemiz lazımdır” dedi.

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