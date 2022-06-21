Rektör Topal’dan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’e ziyaret

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin eğitimöğretim faaliyetleri, akademik bölüm ve programları, yeni açılan bölümleri ile planlanan çalışmalar hakkında Bakan Özer’e bilgiler verdi. Rektör Topal, Bakan Özer’e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkürler etti.

Milli Eğitim Bakanı Özer de Kastamonu Üniversitesi ve çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, ziyaretinden dolayı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a teşekkür etti.

Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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