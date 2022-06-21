Türk halk müziği konserine yoğun ilgi

Kastamonu’da düzenlenen Türk halk müziği konseri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi ile Kastamonu Kültür ve Sanat Derneği’nin birlikte düzenlediği “Gönülden Dile Türk Halk Müziği Konseri”, Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde birbirinden özel ve güzel 21 eser Türk halk müziği korosu tarafından seslendirildi. Salonu dolduran vatandaşlar, Kastamonu, Kırşehir, Adana, Sivas, Kayseri, Yozgat, Eskişehir, Ankara, Konya, Mardin, Selanik ve Rumeli yöresine ait halk müzikleriyle bazen duygulanırken bazen ise neşelendi.

Konsere Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Öz, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Çalışma Grubu Başkanı Gürsen Özdağ ve yönetimi, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yönetimleri de katıldı.

Şef Sevgi Çevik yönetimindeki koroda Aynur Karakaş, Ahmet Arkun, Buket Çoban, Coşkun Yılmaz, Elif Özer, Enver Tiftik, Esra Kayaoğlu, Evren Özdemir, Güler Işık, Halit Dağlıoğlu, Hülya Tiryakioğlu, Mustafa Bostancı, İlkay Karaca, Mustafa Güzlüoğlu, İlknur Özdemir, Recep Çağlayan, Mine Yılmaz, Sebahattin Güner, Nezahat Uysal, Şakir Kaba, Nuray Şenel, Ümit Bülent Güler, Pınar Başbilen ve Selin İrem Dernekoğlu, bağlamada İsmail Nahar, Umut Kullukçu, Ayhan Çevik, Kavalda Mehmet Mercanoğlu, gitarda Seymen Kaya, bas gitarda Gökhan Battı, ritim sazda Sait Demir, bedirde ise Ali Cabir yer aldı. Türk Halk müziği korosu, vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Koro üyelerine çiçek veren Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, “Bizlere güzel bir akşam yaşatan tüm koromuzu kutluyorum. Belediye Başkanımız Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatları doğrultusunda kültür ve sanat etkinliklerimiz devam edecek. Organizasyonda emeği geçenlere ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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