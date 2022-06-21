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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da muhasebeciler odasının yeni hizmet binasının açılışı yapıldı

İHA

Kastamonu’da muhasebeciler odasının yeni hizmet binasının açılışı yapıldı

Kastamonu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (SMMMO) yeni modern hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.
Kastamonu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın bin 167 metrekarelik alan üzerine inşa edilen, içerisinde 100 kişilik toplantı ve konferans salonu, 25 kişilik çalışma ve eğitim salonu, idari ve yönetim kısmı olmak üzere toplamda 650 metrekare kapalı alana sahip olan ve bodrum, zemin ile 1. kattan oluşan modern hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.
Binanın açılışına Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, odaya bağlı üyeler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı.

“Kastamonu’ya modern hizmet binasını kazandırmanın gururunu yaşıyoruz”
Kastamonu’ya yeni hizmet binası kazandırdıkları için gururlandıklarını belirten TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, “Hepimiz için onurlu, gururlu bir gün. Biz tüm kurumlarımızda prestijli hizmet, eğitim binalarını bulunduğumuz illere ve ülkemize kazandırmak için büyük bir çaba harcadık. Bugün burada bunun da bir örneğini yaşıyoruz. Türkiye’de 77 mali müşavir odası, 8 yeminli mali müşavir odası yaklaşık 120 bin meslek mensubu ve 20 bin stajyer ile ülkemizin ekonomisini kayıt altına almaya, denetlemeye, kamu finansmanının kesintisiz sağlanmasına bugüne kadar çok büyük katkı verdik. Bundan sonra da bu katkıyı vermeye devam edeceğiz. Bu büyük camia bugün büyük onur ve gurur taşıyor. Yurdun dört bir tarafında oda başkanlarım, odalarım, kurul üyelerim, önceki dönem başkanlarım, önceki dönem kurul üyelerim hep beraber 120 bin kişilik bu aileyi temsil etmek amacıyla bu büyük gururu yaşamak amacıyla buradayız” diye konuştu.

“Hizmet binası çok kısa sürede tamamlandı”
Hizmet binasının çok kısa sürede tamamlanarak hizmete alındığını söyleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır ise, “Bundan yakın bir süre önce Yaşar Başkanımız ‘Sayın Valim yakında binamızın açılışını yağacağız’ deyince çok şaşırdım. Kastamonu bu sene son 5060 senenin en ağır kışını yaşadığı bir sene oldu. Bütün bunlara rağmen çok kısa bir sürede, rekor denecek bir sürede açılışı yapılan son derece modern hizmet binasının inşası bitti ve bugün hizmete hazır hale geldi. Bu müthiş bir başarı” şeklinde konuştu.
Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt da, binanın açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, Bundan kısa bir dönem önce muhasebeciler odası temsilciliğinin bugün açılışını yapacağız. Başkanımız kendisi ve ekibi bu binayı tamamlamış oldular. Bu hizmet binamızın inşa edilmesi Kastamonu için gerçekten güzel bir adım oldu. Ben başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Aynı anda yaklaşık 150 kişinin eğitimini verebilecek ve onları geleceğe hazır hale getirecek dijital destekli salonlarımız mevcuttur”
Aynı anda yaklaşık 150 kişinin eğitimini verebilecek ve onları geleceğe hazır hale getirecek dijital destekli salonların hizmet binasının içerisinde mevcut olduğunu belirten Kastamonu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Özdemir ise, şöyle konuştu:
“Bugün bizim için sıradan bir gün değil, bugün bizim gurur günümüz, bugün başta TÜRMOB Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz olmak üzere TÜRMOB Yönetim ve diğer tüm kurullarının gurur günü, bugün Türkiye'de bulunan 115 bin meslek mensubunun, 20 bin stajyerin gurur günü. Bugün bizlerden desteğini hiç esirgemeyen tüm üyelerimizin gurur günü ve bugün, bilabedel hizmet veren Kastamonu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odasının yönetim ve tüm kurullarının emeklerinin vücut bulduğu gurur günüdür. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 'Gençliği yetiştiriniz, onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız' düsturu ile çıktığımız bu yolda bu hizmet binası hem bu günümüze hem de yarınlarımıza hizmet edecek bir eğitim üssüdür. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler meslek hayatının başlangıç aşamasından, diploma alma sürecine, diploma alma sürecinden mesleğini icra etiği son güne kadar akademik olarak sürekli eğitimlere tabi tutulmakta ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedirler. Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz oda binamızın içinde aynı anda yaklaşık 150 kişinin eğitimini verebilecek ve onları geleceğe hazır hale getirecek dijital destekli salonlarımız mevcuttur. Bugün burada açılışını yapmakta olduğumuz hizmet binası inşallah bundan yaklaşık elli yıl gibi bir süre içinde yüzlerce meslektaşımızın belge almasına, eğitimine ve faaliyetini yürütmesine şahitlik edecek ve destek olacaktır. Bugünkü ahval ve şeraiti izninizle kendi ağzımdan geleceğe taşımak isterim. Biz bu hizmet binasını; odamıza mevcut 217 kayıtlı üyesinin olduğu dönemde tamamladık, biz bu hizmet binasını yıllık 300 bin TL gibi bir bütçemizin olduğu dönemde tamamladık, biz bu hizmet binasını 2016 yılından bu tarafa, bilabedel odasına hizmet veren yönetim ve diğer tüm kurullarının odaya sağladığı yarım milyonluk bir bütçenin ufak da olsa katkısı ile tamamladık, biz bu oda binasını şahsi olarak sahip olduğumuz tüm ticari ve manevi referanslarımız ile tamamladık ve son olarak biz bu oda binasını, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin himayesinde 2021 ve 2022 yıllarında yaklaşık 3 kat fiyat enflasyonunun olduğu bir dönemde bizlere vermiş oldukları sonsuz destek ve güçle tamamladık. Tabi ki eksik gördüğümüz veya hiç göremediğimiz hatalarımız vardır. Bunları da bizden sonra bayrağı devir alacak nesillerimizin tamamlayacağına olan inancımız tamdır.”
Konuşmaların ardından hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi. Ardından protokol üyeleri ile davetliler, hizmet binasını gezerek Oda Başkanı Özdemir’den bina hakkında bilgi aldı. Ayrıca açılışta binanın yapımında emeği geçenlere sertifika takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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