Yoldan çıkan araç, önce işaret tabelasına sonra çöp bidonlarına çarptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Cide ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce işaret tabelasına ardından çöp bidonlarına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine gelen Hasan Demir idaresindeki 34 VS 1758 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçe girişinde yoldan çıkarak önce işaret tabelasına çarptı. Ardından üç çöp bidonuna çarpana otomobil güçlükle durabildi. Kazada otomobilde bulunanlar yara almazken, araçta ise maddi hasar oluştu.

Kaza yapan araz, çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.