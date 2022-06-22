’Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular’ filmine ödül

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Kastamonu’da çekilen ’Heyamola İneboluÇılgın İnebolulular’ filmi, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalinde ödüle layık görüldü.

23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirildi. Kastamonu'da çekimi yapılan ’Heyamola İneboluÇılgın İnebolulular’ fili ise festivalde, 'FİYAP Juri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ödülü alan Yönetmen Yılmaz Kıvanç, "Altın Safran Film Fetivalinde FİYAP Juri Özel Ödülü ’Heyamola İneboluÇılgın İnebolulular’ ’nın. Tüm İnebolu ve Seydiler halkına ve destekçilerine çok teşekkür ederim’’ dedi.

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