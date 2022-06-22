Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, alevlerin ağaçlık alana sıçramasını ekipler önledi.

Olay, Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi Konaklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan ahşap bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için alışma başlattı.

Ormanlık alana sıçraması önlenen yangın ekiplerin çabaları neticesinde söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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