Rektör Topal, Üniversitelerarası Kurul yönetim kurulu üyeliğine seçildi

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, 254. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısı’nda yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) 254. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde Fuat Sezgin Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Üniversitelerin eğitimöğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda katılımcılar, YÖK’e ve üniversitelere bilimsel ve akademik yönde öneriler sunarak, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından yeni üyeleri belirlemek üzere bir araya gelen kurul yönetimi, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ı ÜAK yönetim kurulu üyeliğine seçti.

Rektör Topal, ÜAK yönetim kurulu üyesi olması yönünde teveccüh gösteren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve ÜAK üyelerine teşekkür ederek kurulun çalışmalarına katkı verecek olmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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