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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da ilk hac kafilesi gözyaşları arasında uğurlandı

İHA

Kastamonu’da ilk hac kafilesi gözyaşları arasında uğurlandı

Kastamonu’da pandeminin bitmesinin ardından kutsal topraklara gidecek olan 120 kişilik ilk hac kafilesi gözyaşları arasında uğurlandı.
Kastamonu’da pandeminin bitmesinin ardından 120 kişilik ilk hacı kafilesi yola çıktı. Hacca gidecek olan adaylar yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve acenteler ile birlikte Kastamonu'dan bu sene toplamda 225 hacı adayı,40 gün sürecek hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminalinden aileleri ve yakınları tarafından salavatlarla uğurlanan ilk hacı kafilesi duygu dolu anlar yaşadı.
Uğurlama töreninde konuşan Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, “Cenabı Allah bütün canlılar içerisinde cümlemizi ihsan, bizleri tüm dinler içerisinde Müslüman, bütün ümmetler içerisinde sevgili Peygamberimizin ümmeti olma şerefiyle şereflendirdiği için hamdolsun. Sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Mekke’de Allah’ın misafiri, Medine’de Peygamberimizin misafiri olacak çok sevgili, kutlu hacı adayları yolumuz mübarek olsun. Şundan emin olun, Hacc’a gitmek, o kutsal topraklara gidebilmek, o kutsal topraklara gidenin eşi ve yakın, arkadaşı ve dostu olmak şu gök kubbe altında en büyük bahtiyarlıktır. Allah yolunuzu, yolculuğunuzu mübarek kılsın. Unutmayın sevgili ve kıymetli hacı adayları siz bugün burada, bu otogardan kendi evinizden Allah’ın evine Hak ile beraber sefere çıktınız. İnsan hayatının önemli ve kutlu yolculuğu vardır, biri hac yolculuğu, diğeri de öğrenme yolculuğudur. Onun için siz Allah’ın sevgili kulusunuz. Allah sizi sevmeseydi, size değer vermeseydi sizin kalbinize kalbinize Kabe aşkını koymazdı. Yolunuz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Hacı adaylarına uğurlayan Kastamonu Valisi Avni Çakır ise, ”İki sene ara verdiğiniz bu tatlı heyecana yeniden kavuştunuz. Şu anda okula yeni başlayacak bir çocuğun heyecanı gibi heyecanlısınız. Çıkacağınız bu kutsal yolculuk öyle şerefli ve yüce ki insan zaten bu sürecin başındayken bile sanki oradaymışçasına aynı heyecanı yaşaması son derece doğal ve haktır. Değerli hacı adaylarımız yaklaşık 40 gün sürecek hac ibadeti yolculuğuna çıkacak. Hepiniz seçilmiş insanlarsınız. Bu yüzden sadece niyet etmek yetmez, sizler niyet ettiniz, yazıldınız o sabırla beklediniz. O yüzden bu herkese nasip olmaz. İnşallah birazdan bu kutsal yolculuğa çıkacaksınız. İnşallah buradan tertemiz gidip tertemiz gelirsiniz. İnşallah Allah ibadetlerinizi kabul eder, kazası belasız hacı olarak topraklarınıza geri dönersiniz" şeklinde konuştu.
Hacı adaylarından Yılmaz Aşıkoğlu ise 14 yıldır bu anı beklediğini vurgulayarak, “Bu duygu büyük bir mutluluk, anlatılmaz. Bu anı 14 yıldır bekliyorum. Allah’ın huzuruna gideceğim için çok mutluyum. İlk defa gidiyoruz. Allah nasip ederse eşimle gidiyoruz. Allah’ım herkese nasip etsin” kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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