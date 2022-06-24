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Kastamonu Üniversitesi İhtisaslaşma Sahasındaki Uluslararası Çalışmasına, TÜBİTAK’tan destek

İHA

Kastamonu Üniversitesi İhtisaslaşma Sahasındaki Uluslararası Çalışmasına, TÜBİTAK’tan destek

Kastamonu Üniversitesi’nin Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Sahasındaki uluslararası çalışmalarına TÜBİTAK destek verecek.
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi çerçevesinde Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi, çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatih Sivrikaya tarafından koordine edilen 25 Temmuz6 Ağustos 2022 tarihleri arasında ormancılık alanında Kastamonu Üniversitesinde yapılacak olan uluslararası yaz okuluna TÜBİTAK tarafından destek verildi. Arizona Üniversitesi’nden (ABD) Prof. Dr. Ramzi Touchan ve Prof. Dr. Dave Meko, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2221 Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı” çerçevesinde desteklenecek.
25 Temmuz 6 Ağustos 2022 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesinde “Tree Rings, Climate, Natural Resources, and Human Interaction” isimli uluslararası katılımlı yaz okulu daha önce 7 defa farklı ülkelerde yapıldı. 8’incisi Kastamonu’da yapılacak olan 13 günlük yaz okulu programı öncelikle küresel ilgiyi Türkiye’ye ve Karadeniz Bölgesi’nde de öncelikli bir yeri olan Kastamonu Üniversitesine yönlendirecek. Yaz okuluna Romanya, İspanya, Tunus, Hindistan, Filipinler, İtalya, Pakistan, Gürcistan ve Türkiye’den olmak üzere toplam 15 kişi eğitim almak için katılacak.
Uluslararası yaz okulunda verilecek eğitimle birlikte, eğitime katılanların elde ettikleri bilgileri dendrokronolojinin doğrudan doğal kaynaklarda, ormancılıkta, hidrolojide, klimatolojide, antropolojide uygulamalarını ve bu yönde kabiliyetlerini geliştirmesi hedefleniyor.
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, proje çalışmalarını tabana yaymaya ve bu tür ilmi faaliyetlere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini, uluslararası yaz okulunun Türkiye’de ve Karadeniz Bölgesi özelinde Kastamonu’da tabii kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirterek, uluslararası yaz okulunun gerçekleştirilmesinde emeği geçen akademisyenleri tebrik etti.

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