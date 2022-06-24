Kastamonu’da uyuşturucuya geçit verilmedi : 2 tutuklama

Kastamonu’da düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram kannabinoid ve 429 adet extacy hap ve 2 bin 300 TL para ele geçirildi. Operasyonla yakalanan 6 şüpheli şahıstan 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilogram kannabinoid, 429 adet extacy hap, 2 litre kannabinoid yapımında kullanılan sıvı madde, 74 adet reçeteye tabi hap ve 2 bin 300 TL para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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