İş makinesinin altında kalan mermer ocağı işçisi öldü

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Mehmet SALMAN/ KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Azdavay ilçesinde, mermer ocağında çalışan Recep Süzen (35), iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Azdavay ilçesindeki mermer ocağında meydana geldi. İşçi Recep Süzen, iddiaya göre, geri geri giden iş makinesinin çarpmasıyla altında kaldı. İhbarla ocağa sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Süzen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, iş makinesi operatörünü gözaltına aldı. Evli ve 3 çocuk babası Süzen'in cenazesi, Cide ilçesinde toprağa verilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Mehmet SALMAN

2022-06-24 13:49:30



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