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Sel sebebiyle kapanan yoldaki ulaşım, açılan servis yolundan sağlanacak

İHA

Sel sebebiyle kapanan yoldaki ulaşım, açılan servis yolundan sağlanacak

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol kapandı. Bölgede ulaşım yapılan servis yolu ile yeniden sağlanmaya başlandı.
Kastamonu’nun kuzey etkili olan sağanak yağış sebebiyle taşan çay ve dereler sebebiyle yollarda göçük ve heyelanlar yaşandı. Kastamonu’yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol, sağanak yağış sebebiyle çöktü. Sada Çayının taşmasıyla Kesmekayrak köprülerinin yıkılması sonrası Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu’yla olan bağlantısı kesildi.
Yolun kapanmasının ardından ekipler tarafından çalışa başlatıldı. Cide ve Şenpazar ilçelerine ulaşımın sağlanması amacıyla CideAğlı karayolu 65. kilometresinde Derelitekke köyüAlacık köyü yolu üzerinden, AzdavayAğlı yolu 13. kilometresindeki servis yolu üzerinden ulaşım tekrar sağlanmaya başlandı.

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