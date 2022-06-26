Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (3)

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ÇİFTİN CENAZESİ SİNOP'A GÖNDERİLDİ

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Hüseyin Etçi ile eşi Miray Sane Etçi'nin cenazeleri Sinop'un Boyabat ilçesine gönderildi. 18 Haziran'da yaptıkları düğünle evlenen ve balayından döndükleri belirtilen çiftin cenazeleri, Boyabat'ta toprağa verilecek. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu ANKARA, (DHA)

2022-06-26 11:07:23



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