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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yol-İş Sendikasında Mehmet Çelik, güven tazeledi

İHA

Yol-İş Sendikasında Mehmet Çelik, güven tazeledi

Yolİş Sendikası Kastamonu 1No.lu Şubesi 12. Olağan Genel Kurulu Toplantısında mevcut şube başkanı Mehmet Çelik, güven tazeledi.
Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, MHP İL Başkanı Emin Çınar, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Özal Kaya , YolİŞ Sendikası Samsun 2’nolu Şube Başkanı İbrahim Uzun , YOL İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Genel Merkez yöneticilerinin katıldığı Yolİş Sendikası Kastamonu 1 No.lu Şubesinin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirildi. Divan Başkanı Mehmet Yolasığmazoğlu, başkan yardımcıları Sadık Düzgün, Şaban Çılgın ve katip üyeleri Yalçın Terzioğlu ve Ramazan Duman’ın yer olduğu divanda, Divan Başkanı Mehmet Yolasığmazoğlu gündem maddelerini okudu.
Daha sonra yönetim, denetleme, disiplin kurulları asil ve yedekleri ile üst kurul delege adayları tespit edildi. Adayları tespit edilen yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının raporlarının müzakeresi yapıldı. Son olarak yönetim kurulunun asil ve yedekleri ile üst kurulunun seçimi yapıldı. Yapılan genel kurul seçiminde mevcut başkan Mehmet Çelik 70, diğer muhalefet ise 40 oy aldı. Mevcut şube başkanı Mehmet Çelik, genel kurulda katılımcı delegelerden yüksek oy alarak tekrardan şube başkanı seçildi.
Seçimle ilgili konuşan YOLİŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, “Biz karayolları olarak büyük bir aileyiz. Bu büyük aile olan Karayolları ülkemizin bir ucundan bir ucuna 12 ay 7 gün 24 saat hizmet götüren bir teşkilatımız, bu teşkilatımız elbette ki güçlendirilmeli, daha çok genişletilmeli. Ama teşkilatımızın üye sayısı 5 binlere kadar düştü. Bu teşkilatımız 1985 yıllarından 2000 yıllarına kadar 40 bin kadrolu üyesi olan bir teşkilatımızdı. Türkiye’deki taşeronların hukukçularımızla hepsinin ayağına gittik, onlara sendikalı olduğu zaman başlarına ne geleceklerini anlattık. Taşeron firmalarıyla görüştük, bunlar sendikalaşırsa işten çıkartmayın dedik. Çünkü muhatabımız siz değilsiniz, bizim muhatabımız Karayolları Genel Müdürlüğü dedik. Karayolları Genel Müdürlüğüne yazı yazdık, 'bunlar sizin işçinizdir, kadroya alın' dedik, ret cevabı aldık. Dava açtık, davayı kazandık. 1,52 yıl sürmeden Yargıtay bölümü de dahil 10 bin arkadaşımızın davasını kazandık. Bu işler kolay değil, emek sarf ediliyor. 5 yıl emek sarf ettik, gece gündüz çalıştık. Emek bir değerdir diyoruz, emeğe değer vermezsek emeği savunamayız. Bizim vermiş olduğumuz emeği hiç kimse inkar edemez, hepsinin belgesi var. Genel kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Genel Kurul Toplantısında konuşan mevcut başkan Mehmet Çelik ise, "4 yıllık dönemimizde Genel Merkezimize intikal ettirdiğimiz hukuksal hizmetler için hukukçularımıza ve şube avukatlarımız Yılmaz Ekmeçi, Seyfettin Ekmeçi ve Serap Ekmeçi’ye teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Genel Kurulumuzun ülkemize ve işçi sınıfımıza hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.
Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt da “Tüm işçi kardeşlerimizin cefakarca devletine ve milletine hizmet etmek için tüm gayretlerini sarf etmektedirler. Alın terini şehrimiz, ülkemiz için akıtan tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilecek olağan genel kurulu toplantısı, çalışanlar, şehrimiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Göreve gelecek yeni yönetim kurulunu şimdiden tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İl dışından ilimizde görev yapmış ve ahirete irtihal etmiş tüm kardeşlerimize Cenabıhak’tan rahmet diliyorum“ şeklinde konuştu.
AK Parti Milletvekili Metin Çelik ise şöyle konuştu:
“Öncelikle Genel Kurul Toplantısının sendikamıza, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenabıhak’tan niyaz ediyorum. Çalışanlarımızın ücretli kesimi, memuru, işçisi, asgari ücretlisi yaşanan bu sürece karşı alım gücü anlamında korumamız icap ediyor. Alınan önlemler arasında buna yönelik ve bundan sonra da böyle olacak. Sendikacılık, sivil toplum işleri çok çok önemlidir, eleştiriler elbette olacaktır. Bizler de bu eleştirilerden kendimize geleceğe yönelik olarak olumlu notlar çıkarıp gerekenleri bugüne kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama eleştiri iyi yönde olmalıdır, eleştiri teşvik edici nitelikte olmalıdır, eleştirinin içerisinde yalan olmamalıdır. Bunu sizin için söylemiyorum. Bugün yaşadığımız süreçler var, muhalefetin bir yalan ve algı operasyonu var. Şu anda gündemde olan ve geçen sene de yaşadığımız bir yangın hadisesi var. Anlaşılır gibi değil. Ana muhalefet partisinin genel başkanı olay yerinden açıklama yapıyor. Uçak ve helikopter yok derken, yukarıdan helikopterler geçiyor. Yanındakiler yukarı bakıyor, bakmak zorunda kalıyorlar. Sadece bunda değil, birçok konuda , meselede karşı karşıya kalmak durumunda kalıyoruz. Meselemiz ülkemizin gelişmesidir, sorunlarının çözülüp daha iyi bir duruma getirilmesidir. Eleştirilerimiz de mutlaka yapıcı olmalıdır, içine yalan sokmamalıyız. Algı operasyonu, dezenformasyon, manipülasyon gibi kelimeleri çok duymaya başladık, bunlar yaşadığımız gerçeklerdir. Bu doğrultuda biz, işimizi düzgün yapmaya, doğruları milletimize anlatmaya, yapabileceklerimizi anlatmayı ve onları söz verdiğimiz gibi yapmaya mutlaka devam edeceğiz. Taşeron hadisesi de bunlardan bir tanesidir. Ülkemizin yıllanmış bir sorunu büyük sorununu el birliğiyle, diyalog halinde çözdük, inşallah başka meselelerimizi de çözeceğiz. Geçen yıl taşerondan kadroya geçen kardeşlerimizin toplu sözleşme sorunlarını da çözmüş olduk. Maaşlarında ikramiye noktasında olsun, ücret miktarlarında olsun gelişmeleri de değişimleri de geçen yıldan itibaren yaşadılar. Mutlaka çalışanlarımızı koruyacağız. Sadece elimizde olamayan şeyler var. Petrolde 34 kat artış var, doğal gazda 10 kat artış var, bunlarla imal edilen ürünlerde katlanarak artan artışlar var. Bunlarla da ilgili mücadelemizi devam ettireceğiz. Petrolü şu anda yüzde 8 üretiyoruz, doğal gazı yüzde 1 oranında üretebiliyoruz. Ama gelecek yılda itibaren inşallah kendi doğal gazımızı bulduk. 2023’ten itibaren kademe kademe 2026’ya kadar. Kendi tükettiğimiz doğal gazın yüzde 30’unu 2026’dan itibaren kendi ürettiğimiz doğal gazdan artık tüketmeye başlayacağız. Gelecek yılda itibaren ilk fazı devreye alınacak olan nükleer santral Türkiye’nin elektrik tüketiminin tek başına yüzde 10’unu sağlayacak. Bugün nükleer santrale karşı çıkanlar, bugün HES’lere karşı çıkanlar, bugün Türkiye’nin dışa bağımlılığının devamını isteyenlerdir. Dünyanın en ileri ülkeleri nükleer santralleri kullanmaya, hatta artırmaya devam ederken bize eylemler yapılıyor. Biz HES’leri devreye sokarken eylemler yapılıyor. Neticede bizim dışa bağımlılığımızı bitirmemiz dış ticaretimizi artıya çevirmemiz gerekiyor. Kongrenin Türkiye Yolİş Sendikası’na tüm üyelerimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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