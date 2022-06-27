Kastamonu’da heyelan nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı

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Kastamonu’nun Küre ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İnebolu yolunun 64'üncü kilometresinde şiddetli yağmur nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Çöken yol trafiğe kapatıldı. Ekipler çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor.

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