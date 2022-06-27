İlçeyi birbirine bağlayan köprü sel sularıyla yıkıldı

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Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde ilçenin iki yakasını birleştiren köprü yıkıldı.

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde dün başlayan yağmur yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Yağan şiddetli yağış nedeniyle ilçenin iki tarafını birleştiren köprü yıkıldı. Köprünün yıkılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan kaymakamlık ve belediye vatandaşlara gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

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