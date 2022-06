Başkan Vidinlioğlu sel bölgesinde bilanço açıklamasında bulundu

Selin vurduğu illerden Kastamonu’da, bilanço hakkında açıklamada bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Opr. Galip Vidinlioğlu selin yaşandığı yaşandığı bölgelerde şu ana kadar can kaybının olmadığını, istinat duvarları ve yapılan geçici köprülerde yıkılmalar olduğunu ve yaklaşık 50 hanenin tahliye edildiğini açıkladı.



Şiddetli yağışın vurduğu Kastamonu’da ekipler tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu katıldığı televizyon kanalının canlı yayınında, selin yaşandığı bölgeye gelerek yaşanan bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Vidinlioğlu yaptığı açıklamada , “ 2’incı defa büyük bir yağışla karşı karşıyayız. Allah beterinden korusun diyoruz. 2 gündür Meteoroloji Genel Müdürlüğü ciddi uyarılar veriyordu. Dün de Samsun Bölge Müdürümüzle görüştüğümde metrekareye düşen yağmur miktarının 100 kilogramın üzerinde olduğu beklentisi vardı. Verilen rakamlara üç yukarı beş aşağı bugün yaklaşıldı. Şu an yağmur dinmiş durumda ama suyun debisi bayağı yüksek. Yağmurun dinmesinin hemen sonrasında da çalışmalar hızlandırıldı. Çok şükür birkaç tane bodrum haricinde su baskını yok, can kabımız yok,50 tane evi tahliye ettik. Kastamonu’nun genelinde çok ciddi yağış oranları var. Özellikle Kastamonu’nun kuzeyinde 100 kilogramın üzerinde yağış bekleniyor, daha alt kısımlarında 75 kilogram düzeyinde yağış bekleniyordu zaten. Aldığımız bilgilere göre 3 gün boyunca, aralıklarla yağışın devam edeceğini öğrendik. Allah’tan geçen yıl yaşadığımız sel hadisesinden sonra dere yatağı genişletme çalışmalarının neticelerini bugün alıyoruz, yoksa suyun debisi bayağı yüksek. Ama dere yataklarının daha dar olduğunu düşündüğümüzde bu debi ciddi anlamda zarar verebilirdi. Burası sahil bölgesi, yukarıdan gelen yağış da önemli. Onun için özellikle Küre ve Devrekani’ye düşen yağış miktarı düşünürsek Allah’tan ki tedbirleri erkenden aldık. Çok büyük bir kayıp olmadan inşallah bunu atlatacağız diyorum ”dedi.



“Can kaybımız yok”

Şu ana kadar can kaybının olmadığını aktaran Başkan Vidinlioğlu, geçici köprülerde tahribatlar olduğunu söylediği konuşmasında “Can kaybımız yok, ama istinat duvarlarında ufak tefek tahribatlar oldu, geçici yaptığımız köprülerde tahribatlar oldu ama çok şükür şu anda çok büyük bir zararımız yok. İnşallah yağış miktarı da artmazsa atlatacağız. Bazı yollarda mecburen tedbir yönünden ulaşıma izin verilmiyor. Ben de buraya gelirken yolda bazı yerlerde ayma tehlikeleri vardı, orada ulaşıma izin verilmemesi çok daha doğru. Kimsenin hayatını riske atmamak lazım. Bu anlamda tedbirleri almakta fayda var” diye konuştu.



“İçişleri Bakanımız bölgeye geleceği duyumunu aldık”

Açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından bölgeye geleceğini duyumunu aldıklarını ifade ederek, “Bütün bunlar bize işaret. Sayın Çevre , Şehircilik ve İklim Bakanımız da açıklamada bulundu biz geleceğimizi planlarken yeni normalleri planlamak durumundayız. Çünkü öyle zannediyorum ki küresel ısınma ile birlikte bu tarz afetlerle daha sık karşılaşacağız. Onun için tedbirleri arttırmakta fayda var. 2 saat önce Sayın Genel Başkanım da aradılar, geçmiş olsun dileklerini ilettiler ve Kastamonu’ya sevgilerini ilettiler. Birazdan Bakanlar Kurulu sonrasında zannediyorsam Sayın İçişleri Bakanımızın da bölgeye geleceği duyumun aldık. Devlet olarak buradayız. Bütün bu zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz ” şeklinde konuştu.



