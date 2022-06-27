İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü; 'Üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı (4)



SEL SULARINI DİKKATE ALAN AİLE, GECEYİ ARABADA GEÇİRDİ

AFAD ile Meteoroloji tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da sabah saatlerinde çay ve dereler taşma noktasına geldi. Selden etkilenen vatandaşlar çamura bulanan evlerini temizlemeye çalıştı. Şiddetli yağışın ardından Söke Çayı'nın taştığı İnebolu ilçesindeki vatandaşlardan Yılmaz Maden, uyarıları dikkate alarak sabaha kadar uyumadıklarını söyledi. Evinde sel nedeniyle hasar olduğunu belirten Maden, "Uyarılardan sonra yukarı mahalleye giderek ailemle birlikte arabanın içinde kaldım. Sel haberini alınca aşağıya indim. Baktık ki çay taşmış. Benim çok fazla zararım olmadı. Su balkondan girmiş. Yollar deniz gibi olmuştu. Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Suyun çekilmesi için ekiplere yardım ettik. Yolu patlatıp suyu dereye verdiler" dedi.

'EVİMİZ BİTTİ'

İnebolu ilçesindeki Söke Çayı yakınında oturan Bahar Karagözoğlu ise evinin çamura bulandığını söyleyerek, "Eşyalarımız yeniydi. Eşyalarımız komple karardı. 15 yıldır burada oturuyoruz. İkinci kez sele şahit oldum. Sabah erken uyandık. Çayın dolduğunu falettik. Su bir anda geldi. Kardeşimin evinde kalıyoruz, bizim evimiz bitti" diye konuştu.

EV SEL SULARINDAN DOLAYI YIKILDI

Kastamonu'da etkili olan kuvveti sağanak yağış sebebiyle, Azdavay ilçesine bağlı Derelitekke Köyünde bulunan bir köy evi yıkıldı. Köy evinin yıkılma anı, vatandaşların telefon kamerası ile kaydedildi. İş makineleri de sel sularına teslim oldu.

CİDE ÇAYI'NDA VE GÖKIRMAK'TA SU SEVİYELERİ YÜKSELDİ

Yağış sonrası Cide ilçesi Irmak Mahallesinin içinden geçen Cide Çayı'nın debisi de yağışın etkisiyle yükseldi. Mahalle sakinleri, mahalle içinden geçen çaya ait taşkın koruma duvarlarının her an yıkılma riski bulunduğunu belirterek tedirgin olduklarını aktardı.

Yağışın etkisiyle, Taşköprü ilçesinde bulunan Gökırmak Nehri'nin de su seviyesi yükseldi. Yetkiller belediye hoparlöründen yapılan anonslarla vatandaşları ırmak kenarına gitmemeleri ve park halinde bulunan araçlarını olası bir taşkının yaşanabileceği alandan kaldırmaları konusunda uyardı.

YOLLARDA ÇÖKMELER YAŞANDI

Etkili olan yoğun yağış sonrası Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi ile Cide ilçesine bağlı Soğuksu grup yolunda çökmeler yaşandı. Yaşanan çökmeler sonrası jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapatarak önlem aldı.

VATANDAŞLAR HELİKOPTERLERLE KURTARILDI

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağıştan kaynaklanan selden dolayı bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Bozkurt ilçesi İlişi Köyünde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD'a ait helikopterlerle yapılan çalışmalar sonucu kurtarıldı. (DHA)Şifanur SANSAR-Fatih POYRAZ-Burak TEKİN-Akif DOĞAN-Barış İLYASOĞLU-Mehmet SALMAN/ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Şifanur SANSAR-Fatih POYRAZ-Burak TEKİN

2022-06-27 20:41:30



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