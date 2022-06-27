Kastamonu'da sel altındaki bölgeler havadan görüntülendi

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde sel sularının vurduğu bölgeler havadan görüntülendi.

Kastamonu’da dün gece başlayan şiddetli yağmur, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şiddetli yağışlardan etkilenen ilçelerden olan Azdavay’da sel suları altında kalan Yeni Mahalle, pazar yeri, Ümit BurnuÇevlik ile Çatak Köprüsü havadan dron ile görüntülendi. Öte yandan Devrekani Çayı'nın taşması sonucu çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı. Derenin taştığı ilçede tarım arazileri de zarar gördü. Azdavay Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Azdavay Belediyesi, iş makinaları ile dereden gelen tomruklar ve ağaç köklerini çekerek köprünün yıkılmasını engelledi. Ekipler ilçede hasar gören bölgelerde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

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