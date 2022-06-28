AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu’da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

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AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Kastamonu’da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, sel bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Sezer’e Kastamonu Valisi Avni Çakar da eşlik etti. Selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan Sezer, kurtarma çalışmaları önlemler ve çalışmaları yerinde takip etti.

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