Bakan Kurum: "Yaşanan sel felaketinde 1 kişi kayıp olarak aranıyor" Bakan Kurum: “Selden etkilenen il ve ilçe belediyelerine 15 milyon lira nakdi yardım yapılacak” Bakan Kurum: “Erken uyarı sistemi sayesinde can kayıplarının önüne geçtik”

– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ikinci kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da şu ana kadar kendilerine gelen ihbarda 1 kişinin kayıp olarak arandığını belirterek, selden etkilenen il ve ilçe belediyelerine de 15 milyon lira nakdi yardımın yapılacağını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı sonrasında ikinci kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine gelerek, Afet Koordinasyon Merkezinde, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu Valisi Avni Çakır, ilçe kaymakamları ile ilçe belediye başkanları, ilgili kurumların müdürleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda meydana gelen sel felaketinin bilançosunu paylaşan Bakan Kurum, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) önceden gerçekleştirdiği erken uyarı sistemi sayesinde can kaybının olmadığını, ancak Küre’nin İkizciler köyünde 1 vatandaşın kayıp olduğunu söyledi. Yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, selden etkilenen il ve ilçe belediyelerinin hesaplarına 15 milyon lira nakdi yardım yapılacağını açıkladı.



“Tüm kurumlarımız seferberlik içinde”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD’tan UMKE’ye, Kızılay’dan Jandarma’ya kadar bütün kamu kurumlarının Kastamonu’da vatandaşlar için seferberlik içerisinde olduğunu kaydetti.

Bakan Kurum, “Bugün Batı Karadeniz’de Bartın, Sinop ve Zonguldak illerimizde yoğun yağış sebebiyle ne yazık ki şehirlerimizde sel felaketleri yaşandı. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Olayın olduğu ilk andan itibaren valilerimizin koordinasyonunda yine AFAD’ın Türkiye afet planı çerçevesindeki çalışmalar bütününde hiçbir can kaybımız yaşanmadı. Vatandaşlarımızın maddi hasarları var, o hasarları da hızlı bir şekilde giderme gayreti içerisindeyiz. Biz de Kabine Toplantımızın hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili bakan arkadaşlarımız illerimize dağıldık ve sel olan tüm illerimizde valilerimiz, AFAD’ımız, Kızılay’ımız, jandarmamız, UMKE’miz ve yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ekipleri, İller Bankamız ve TOKİ’miz seferberlik içerisinde daha önceki afetlerde olduğu gibi yine aynı anlayışta çalışmalarımızı südrüyoruz” dedi.



“663 personel ve 320 araç ve ekipmanla arama kurtarma çalışmaları başladı”

Sel bölgesinde 663 personelin görev yaptığını ve 320 araç ile ekipmanlarla arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alına uyarılarda Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde beklenen yağış sel ve su baskınlarına sebep oldu ve Kastamonu genelinde AFAD’mızın koordinasyonunda 663 personel 320 araç ve ekipmanla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Türkiye Afet Planı çerçevesinde gerek barınma gerekse arama kurtarma ve hasar tespitini tüm birimlerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarını başlattılar. Altyapıdan üst yapıya kadar gerek ilçelerimiz gerekse köylerimizdeki hasarların tespiti, ulaşılamayan köylerin yollarının yapımı gibi tüm faaliyetlerle ilgili arkadaşlarımız, birimlerimiz, kurumlarımız Türkiye Afet Planı çerçevesinde ve bu çerçevede Kastamonu ilimizde de şu anda itibarıyla 663 personel, 320 araç görevlendirmesi yapıldı. Baz istasyonumuz bölgeye sevk edildi, ulaşımda aksamalar sebebiyle hazır bekletilmektedir. 1 tane Jandarma Arama Kurtarma ekibimiz Kastamonu’da görevlendirildi” diye konuştu.



“İlk defa erken uyarı sistemi devreye girdi ve can kayıplarının önüne geçildi”

Batı Karadeniz’de meydana gelen sel afeti öncesi AFAD’ın erken uyarı sisteminin ilk defa devreye girdiğini ve bu sayede can kayıplarının önüne geçildiğini söyleyen Bakan Kurum, “Bu sel afetinde ilk defa erken uyarı sistemi devreye girdi, Bu çok çok önemli bir ayrıntı. Yarın AFAD Başkanımız detaylı bir şekilde basın mensuplarıyla da paylaşacaklar. Bu illerimizde kırmızı uyarı sistemi devreye girdi ve bu çerçevede AFAD il valiliklerimiz ile birlikte koordine halinde tüm vatandaşlarımızı selden etkilenen alanlardan uzaklaştırmak suretiyle can kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla yoğun bir çalışma sürdürdüler. Bu çerçevede de bütün bu bölgedeki vatandaşlarımızın cep telefonlarına uyarı bildirimi anında düştü ve vatandaşlarımız sel riski olan alanlardan uzaklaştırılması, taşınması ve otellere götürülmesi sağlanmış oldu. Bu sayede hem hasarların azaldığını hem de can kaybının yaşanmadığını hep birlikte gördük” şeklinde konuştu.



“İlçelerde şiddetli yağışlar meydana geldi”

Bakan Kurum, yoğun yağışların etkisini gösterdiği ilçeleri de paylaşarak, “Kırmızı kod uyarısı verilen ilçeler Cide, Doğanyurt, İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Pınarbaşı, Devrekani, Tosya, merkez, Araç, Seydiler, Taşköprü, İhsangazi ilçe ve beldelerimiz olup son 25 saatte yağışın etkili olduğu alanlar burası. İnebolu’da son 24 saatte metrekareye 152 kilogram yağış düştü. Çatalzeytin ilçemizde, metrekareye 125 kilogram yağış düştü. Küre’de yoğun yağış düşen ilçelerimizden bir tanesi. Diğer ilçelerimiz de metrekareye 50100 kilogram yağış düştü” sözlerini kullandı.



“Can kaybımız yok, 1 vatandaşımız kayıp”

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu’ya ekiplerin 2 gün öncesinden Kastamonu’ya geldiğini söyleyen Bakan Kurum, bölgede can kaybının olmadığını ancak 1 vatandaşın kayıp olduğunu, kayıp vatandaşı da arama çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade ederek, “28 Haziran itibarıyla sabah saat 09.00’da Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre, yine 12 saatte yağış düşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede de Bozkurt ilçemizde de etkilenen diğer ilçelerimizde yine tedbirlerimizi almaktayız ve bu çerçevede süreçlerimizi yürütüyoruz. Şu ana kadar 170 ihbar aldık, ihbarların hepsine ulaşıldı. AFAD’mızın koordinasyonu çerçevesinde, jandarmamız, emniyetimiz, arama kurtarma ekiplerimiz Sahil Güvenlik Komutanlığı tüm ihbarlara ulaştılar. Burada gelen talepleri karşıladık. Küre İkizciler köyünde Recep Bakırcı isimli 22 yaşındaki 1 vatandaşımız kayıp, haber alınamıyor. Arama kurtarma ekiplerimiz, jandarmamız, arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar ve bu neticede gelen ihbarla tahliyeler yapıldı. 130 vatandaşımız tahliye edildi. Gerek AFAD ekiplerimiz gerek Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlı ekiplerimizce, ki helikopterler de bu hava şartlarında bu bölgeye sevk edilemiyorlar. Kırmızı kodlu uyarı verilmesi sebebiyle AFAD’ımızın koordinasyonu çerçevesinde 2 gün öncesinden arkadaşlarımız buraya gönderildi ve bu çerçevede burada hazır tutuldu” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, selden etkilenen 180 vatandaşın misafir edildiğini belirterek, “Afet Barınma Grubu çerçevesinde vatandaşlarımızın gelen talepler doğrultusunda sel riski bulunan vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşıdık. Bu çerçevede yerleştirilen 180 vatandaşımız öğrenci yurtlarında, misafirhanelerde, otellerde misafir ediliyor” dedi.



“12 gün içerisinde enerji kesintileri giderilecek”

Birkaç gün içerisinde enerjisi olmayan bölgelere tekrar enerji verileceğini ifade eden Bakan Kurum, “Şu anda 31 köyümüzde enerji sıkıntısı yaşıyoruz. Yine enerji grubundaki arkadaşlarımız yarın itibarıyla enerjileri vermeye başlayacaklar, 12 gün içerisinde tüm enerji kesintilerini gidermiş olacağız. Habercilik anlamında 3 mobil işletmede de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı”



“Ulaşılmayan 118 köy var”

Şu anda 118 köye de ulaşımın sağlanamadığını söyleyen Bakan Kurum, şunları kaydetti: “Ulaşamadığımız 118 köyümüz var, selden hasar gördüler. Vatandaşlarımızın herhangi bir hayati riski söz konusu değil. Yarın itibarıyla Valiliğimiz koordinasyonunda Özel İdaremiz tüm köy yollarına gerek ildeki gerekse diğer illerden AFAD’mızın koordine ettiği araç ekipmanları bölgeye sevk edecekler ve hızlı bir şekilde de vatandaşlarımızın ihtiyaçları talepler doğrultusunda giderilecek”



“Bin 650 vatandaşa barınma hizmeti veriyoruz”

Kurum, şöyle devam etti: “Yarın itibarıyla barınma hizmeti verdiğimiz bin 650 vatandaşımız var. Yarın itibarıyla beslenme grubumuz Kızılay bu sayıyı 2 bine çıkaracak, talepler doğrultusunda da bu çalışmalar arttırılacak şekilde yürütüyorlar”



“İçme suyu sorunu giderilecek”

İçme suyu sorununun yapılacak çalışmalarla en kısa zamanda giderileceğini belirten Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekiplerimizin tüm derelerde faaliyeti var. Bakan Yardımcımız, Genel Müdürümüz ve bölge müdürlerimiz bu çerçevede çalışmaları tüm derelerde makinalar yarın itibarıyla indirmek suretiyle çalışmaları yürütüyor olacaklar. Hasar tespit noktasında Bakanlığımızın tüm birimleri, İller Bankamızın Genel Müdürlüğü belediyelerimiz ile birlikte İnebolu ve Abana ilçelerimizde yarın itibarıyla içme suyuna ilişkin sorunları çözüme kavuşturacak adımları atıyor olacak. Yapılan çalışmalar, alınan tedbirler sel afetinin etkilerini aza indirmiştir ve bu çerçeve hiçbir can kaybına izin vermeden sahada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermektedir. Her afette olduğu gibi de biz de bugün buradayız ve bütün bakanlıklarımız ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılması gereken tüm çalışmaları süratli bir şekilde yapmak suretiyle vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını gidereceğiz”



“Selden etkilenen il ve ilçelere 15 milyon nakdi yardım yapılacak”

Selden etkilenen il ve ilçe belediyelerin hesaplarına 15 milyon lira nakdi yardım yapılacağını ve yarından itibaren nakdi yardımın belediyelerin hesaplarına yatacağını söyleyen Bakan Kurum, şöyle konuştu: “15 milyon nakdi yardım yapılacak. Ben selden etkilenen tüm illerimize, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah böyle bir afeti Allah bir daha yaşatmasın diyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz yarın olası sel risklerine karşı da her türlü tedbiri buradaki Koordinasyon Merkezimiz ile anbean takip edeceğiz. Ekiplerimiz sahada bilfiil görev yapacaklar, hasar tespitlerini Yapı İşleri Müdürlüğümüzün koordinesinde yürütüyor olacağız. Yeni imalatlara yarın itibarıyla başlayacağız. Tüm belediyelerimize bu anlamda yarın itibariyle nakdi yardımlar hesaplarına geçiyor. Şu an itibarıyla yaklaşık 15 milyon lira bir nakdi yardımı il ve ilçelerimize gönderiyoruz ve bu çerçevede çalışmalar bilfiil başlayacak”

Konuşmasının ardından Bakan Kurum, Bozkurt ilçe merkezinde selden zarar gören alanları inceleyerek bilgiler aldı.

