Sel sularına dayanamayan istinat duvarı yıkıldı

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Kastamonu’nun Cide ilçesinde bulunan Kumluca Çayında yer alan istinat duvarı, sel sularının yükselmesi neticesinde yıkıldı.

Cide ilçesinde bulunan Kumluca Çayında yer alan istinat duvarı, yoğun yağış neticesinde oluşan sel sularının vurmasıyla dayanamayarak yıkıldı. Yıkılan istinat duvarı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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