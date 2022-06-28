Kaymakam Baycar, selin vurduğu köylerde incelemelerde bulundu

Selin vurduğu Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı köylerde sel suları nedeniyle hasar bölgelerde İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar incelemelerde bulundu.

Şiddetli yağışın yerini sel sularına bıraktığı birçok sokak ve evlerin hasar gördüğü Evrenye ve Özlüce köylerinde İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ve Kastamonu İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran eşliğinde incelemelerde bulundu. Köylerde hasar gören yerlerin inceleyen Kaymakam Baycar, vatandaşların sorunlarını dinledi. Kaymakam Baycar, zararlarının giderilmesi ve yaraların sarılması için devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, "Tüm gayretimizi göstereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.