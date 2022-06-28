Hanönü’de ekili alanlar sular altında kaldı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, Gökırmak Nehri'nin taşması sonucu ekili alanlar sular altında kaldı.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, Gökırmak Nehri'nin taşması sonucu ekili alanlar sular altında kaldı. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Bağdere, Gelinbükü, Halkabük, Yenice, Sarıalan ve Dereköy mevkilerinde Gökırmak nehrinin taşması sonucu ekili alanlar zarar gördü. İl Genel Meclis üyesi Abdülselam Kızılca yaptığı açıklamada, son iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağışın Gökırmak nehrinin taşmasına sebep olduğunu söyledi.

Kızılca, ilçenin Bağdere, Gelinbükü, Dereköy, Halkabük, Yenice, Gökceağaç ve Sarılan köylerinin ekili alanlarının sular altında kaldığını belirten Kızılca, yaklaşık 800900 dönüm ekili alanın sular altında kaldığını ifade etti. Kızılca,700 dönüm çeltik tarlasının zarar gördüğünü, buğday, mısır, yonca ve seralarında sel sularından etkilendiğini kaydetti.

Yenice köyüne ulaşım sağlayan Yenice köprüsünün de tehlike oluşturması üzerine Jandarma tarafından geçişinin kapatıldığı bildirildi.

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