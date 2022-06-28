Kastamonu'da kayıp kişiyi arama çalışmalarına jandarma da katıldı



Gürkan YILMAZ-Hüseyin DOĞAN/KASTAMONU (DHA)KASTAMONU'nun Küre ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolduğu belirtilen Recep Bakırcı'yı (22) arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde yaşayan orman işçisi Recep Bakırcı için ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bakırcı'yı bulmak için bölgede arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra jandarma da çalışma başlattı. Ankara'dan bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de bugün İkizce köyü deresinde arama çalışmalarına devam etti. Arama çalışmalarının gün boyu devam edeceği belirtildi.

GÖKIRMAK'TA TAŞKIN TEHLİKESİ

Öte yandan Taşköprü ilçesinde etkisini artıran sağanak ilçeden geçen Gökırmak'ta su seviyesini yükseltti. Yetkililer belediye hoparlöründen yapılan anonslarla vatandaşları uyardı, olası taşkınlar nedeniyle ırmak kenarlarından uzak durmaları istendi. Irmak üzerinden geçen köprüler araç ve yaya trafiğine kapatıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ-Hüseyin DOĞAN

2022-06-28 15:07:03



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