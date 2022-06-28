Komandolar, sel sonrası balçıkla kaplanan ev ve işyerlerini temizliğe başladı Geçen yılda ev ve işyerlerini temizleyen komandolar, temizlik için yeniden sahada

Kastamonu’da selin bıraktığı izlerin temizlenmesi için bölgede görev alan komandolar, geçen yıl olduğu gibi bir kez daha balçıkla kaplanan ev ve işyerlerinde temizlik çalışmalarına başladı.

Kastamonu’da 3 gündür etkili olan yoğun yağış sonrasında oluşan sel ve taşkınların oluşturduğu tahribat suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkmaya başladı. Meydana gelen sel ve taşkınlar nedeniyle yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Kastamonu’nun Küre, Şenpazar, Azdavay, Çatalzeytin, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde meydana gelen taşkında çamur ve balçıkla kaplanan yol, cadde ve sokaklarla birlikte ev ve işyerlerinin temizliğinde de jandarma komando ekipleri görev yapıyor.

11 Ağustos 2021 tarihinde Bozkurt ilçesinin temizliğinde büyük özveri göstererek görev alan komandolar, yeniden selin yaralarının sarılması için bir kez daha görev aldı. Farklı illerden destek amaçlı gelen toplamda 500 civarında komando, ellerindeki kürek ve el arabalarıyla caddeler ile iş yerlerinde kaplanan balçığı temizliyor. Bölgeye çevre il ve ilçe belediye ekipleri de sevk edilerek, su tahliyelerinin yanı sıra çamur ve balçık temizliğine eşlik ediyor.



AFAD ekipleri ile gönüllüler de evlerin bodrum ve zemin katlarındaki vatandaşların temizlik çalışmalarına destek veriyor.

Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme İl Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarına da başlandı.

İşyeri sel sularının altında kalan Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde ikamet eden Mehmet Evkuran, “Dün yine bir sel felaketi yaşadık burada. Yine işyerimiz gitti, jandarma komando ekiplerimiz bizlere temizlikte yardım ediyor. İşyerlerimizin temizliği yapılıyor şu anda. Devletimiz yanımızda. İşyerimiz sular altında kaldı. Geçen yılda sel felaketinde işyerimiz sular altında kalmıştı, bu yılda sular altında kaldı. Bundan sonra Allah’tan hayırlısı diyoruz. Komandolarımız bir kez daha bizim yanımızda oldu. AFAD ekiplerimiz var, hasar tespit çalışmaları yapıyorlar. Yardımcı oluyorlar şu anda bizlere” dedi.

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