Çay yatağında çoğalan su kara yolunu çökertti

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Çankırı ile Kastamonu arasında ulaşımı sağlayan D765 kara yolunun 67. kilometresinde yaşanan heyelan sebebiyle yol çöktü. Kastamonu istikametinde 45 metrelik bölümün çöktüğü yol dron ile görüntülendi.

Çankırı ile Kastamonu arasında ulaşımı sağlayan D765 kara yolu 67. kilometresinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Kuvvetli sağanak sebebiyle Karasu çayında çoğalan su debisinden dolayı yaşanan heyelan, Kastamonu istikametinde yolun 45 metrelik bölümünü çökertti.

Heyelan sebebiyle ulaşım tek şerit üzerinden sağlanıyor. Yolda oluşan hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden gönderilen teknik heyet, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Çökmenin yaşandığı bölüm ise dron ile görüntülendi.

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