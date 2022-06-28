Çay yatağında çoğalan su kara yolunu çökertti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çay yatağında çoğalan su kara yolunu çökertti

İHA

Çay yatağında çoğalan su kara yolunu çökertti

Çankırı ile Kastamonu arasında ulaşımı sağlayan D765 kara yolunun 67. kilometresinde yaşanan heyelan sebebiyle yol çöktü. Kastamonu istikametinde 45 metrelik bölümün çöktüğü yol dron ile görüntülendi.
Çankırı ile Kastamonu arasında ulaşımı sağlayan D765 kara yolu 67. kilometresinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Kuvvetli sağanak sebebiyle Karasu çayında çoğalan su debisinden dolayı yaşanan heyelan, Kastamonu istikametinde yolun 45 metrelik bölümünü çökertti.
Heyelan sebebiyle ulaşım tek şerit üzerinden sağlanıyor. Yolda oluşan hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden gönderilen teknik heyet, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Çökmenin yaşandığı bölüm ise dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum, afetin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Kurum, afetin yaşandığı bölgelerde ...
Kedi kurtarma operasyonunu yüzlerce kişi film izler gibi izledi
YEREL HABERLER Kedi kurtarma operasyonunu yüzlerce kişi film izler ...
Komandolar, sel sonrası balçıkla kaplanan ev ve işyerlerini temizliğe başladı Geçen yılda ev ve işyerlerini temizleyen komandolar, temizlik için yeniden sahada
YEREL HABERLER Komandolar, sel sonrası balçıkla kaplanan ev ve ...
İnebolu’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER İnebolu’da uyuşturucu operasyonu
Kastamonu'da kayıp kişiyi arama çalışmalarına jandarma da katıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da kayıp kişiyi arama çalışmalarına ...
Selde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor
Hanönü’de ekili alanlar sular altında kaldı
YEREL HABERLER Hanönü’de ekili alanlar sular altında kaldı
Başkan Vidinlioğlu, selin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu, selin vurduğu bölgede ...
Sele kapılan ev ve mezarlık yok oldu
YEREL HABERLER Sele kapılan ev ve mezarlık yok oldu
Gökırmak taştı, tarihi taşköprü ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Gökırmak taştı, tarihi taşköprü ulaşıma kapatıldı
Kaymakam Baycar, selin vurduğu köylerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Baycar, selin vurduğu köylerde incelemelerde ...
Sel sularına dayanamayan istinat duvarı yıkıldı
YEREL HABERLER Sel sularına dayanamayan istinat duvarı yıkıldı
DSİ Genel Müdürü Akca: Tedbirler etkili oldu
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Akca: Tedbirler etkili oldu
Bakan Kurum: "Yaşanan sel felaketinde 1 kişi kayıp olarak aranıyor" Bakan Kurum: “Selden etkilenen il ve ilçe belediyelerine 15 milyon lira nakdi yardım yapılacak” Bakan Kurum: “Erken uyarı sistemi sayesinde can kayıplarının önüne geçtik”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Yaşanan sel felaketinde 1 kişi kayıp ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Bozkurt’ta
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat ...
Boşaltılan Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Boşaltılan Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet ...
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı
Bozkurt sel altında: Evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor
YEREL HABERLER Bozkurt sel altında: Evlerinde mahsur kalanlar ...
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu’da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu’da sel bölgesinde ...
Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı: 1 ölü 19 yaralı (1)
YEREL HABERLER Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı: 1 ölü ...
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
YEREL HABERLER Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar ...
Kastamonu'da sel altındaki bölgeler havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel altındaki bölgeler havadan ...
Sel cami ve evi böyle yıktı Sel sularına kapılan ev ve caminin yıkılma anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Sel cami ve evi böyle yıktı Sel sularına kapılan ev ...
D100 karayolunda otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER D100 karayolunda otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.