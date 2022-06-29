Bakan Kurum: 4 bin 884 personel ve 954 araçla sahadayız



Ferhat EKİNCİUmutcan ÖREN/KASTAMONU, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Kırmızı uyarı verdiğimiz Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop'ta toplamda 13 il AFAD müdürlüğü ve diğer il kurulu kuruluş görevlerinden tüm illerde 4 bin 884 personel ve 954 araçla sahadayız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bütün ekiplerin sahada olduğunu belirten Kurum, "Vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek, sorunları çözmek için tüm bakanlıklarımız, AFAD, Kızılay'ımız, UMKE'miz, jandarmamız, aramakurtarma ekiplerimiz, emniyetimiz ve sağlık ekiplerimiz Türkiye Afet Planı çerçevesinde sahada canla başla çalışmaktadır. Valilerimizin koordinasyonunda AFAD'la yaptığımız sürecimizi 7/24 saat esasına göre yürütmekteyiz" diye konuştu.

'İLK DEFA ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVRE GİRDİ'

Bölge illerindeki vatandaşların telefonlarına gelen, erken uyarı sistemi sayesinde vatandaşların güvenli alanlara yönlendirildiğine dikkat çeken Kurum, "Bu selde, ilk defa erken uyarı sistemi devreye girdi. Bu da dünyada ender ülkelerin uyguladığı bir sistemdir. Kırmızı uyarı verdiğimiz Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop'ta toplamda 13 İl AFAD Müdürlüğü ve diğer kuruluşlarımızdan, 4 bin 884 personel ve 954 araçlarla sahadayız. Kastamonu'da sel nedeni ile Küre İkizciler Köyü mevkiinde bir vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını ara vermeden yürütmektedir. Bu selden önce ilk defa Türkiye'de bu uyarı sistemi devreye girdi. Meteorolojiden aldığımız bilgileri AFAD'a ulaştırarak vatandaşlarımızı, selden etkileyecek alanlardan bir fiil uzaklaştırdık. Böylece yaşanması muhtemel can kayıplarının önüne geçtik. Vatandaşlarımızın önüne uyarılar anlık olarak düştü ve vatandaşlarımız da önlemlerini aldılar. Yağışlardan etkilenecek 7 ildeki vatandaşlarımıza dikkatli olmaları ve güvenli alanlara intikal etmeleri, dere güzergahlarından uzaklaşmaları için SMS gönderildi. Kırmızı tehlike gördüğümüz alanlar içinde hücresel veri mesajlarını vatandaşlarımıza gönderdik" diye konuştu.

'EN ÇOK YAĞIŞ DÜŞEN BÖLGELERİMİZ İNEBOLU, KÜRE VE ÇATALZEYTİN'

Bakan Kurum, selde en çok yağış alan bölgelerin İnebolu, Küre ve Çatalzeytin ilçeleri olduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnebolu'da 24 saat içerisinde metrekareye 159 kilogram yağış düşmüştür. Yaptığımız ölçümlere göre, geçen yıl Ağustos ayında yaşadığımız şiddetin hemen hemen aynısını bu yıl Kastamonu Bozkurt, Abana ve İnebolu'da görmüş olduk. İnebolu'da 24 saat içerisinde metrekareye 159 kilogram yağış düşmüştür. En çok yağış düşen bölgelerimiz İnebolu, Küre ve Çatalzeytin ilçelerimizdir. 29 Haziran saat 06.00'ya kadar da beklenen yağışlarımız var. Bursa, Balıkesir kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak yağışın kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre bu illerde sarı uyarı verilmiştir. Bu anlayışla AFAD'ımız valilerimiz ile birlikte, bu saydığım illerde koordinasyonu yapmaktadır."

'1180 KARDEŞİMİZ TAHLİYE EDİLMİŞTİR'

Sel bölgelerinde verilen hizmetlerle ilgili bilgi veren Kurum, "Sahada Türkiye Afet Planı çerçevesinde ekiplerimiz var. Afet sağlık gurubumuz, ambulans ve UMKE ekiplerimiz olmak üzere toplada bin 955 personel ve 262 araçla bir fiil vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaktayız. 6 ilde kırmızı seviyede alarm verdiğimiz bölgelerde 177 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Şu ana kadar 5 bin 114 vatandaşımıza beslenme hizmeti erilmiştir. 5 ilimizde jandarmamız, AFAD'ımız, gönüllerimiz de olmak üzere 824 personelle bin 180 kardeşimiz tahliye edilmiştir. Gelen talepler doğrultusunda 409 vatandaşımız misafirlerimiz, oteller ve yurtlarımıza yerleştirilmiştir. Enerji grubumuz, bütün illerde yoğun bir şekilde faaliyet göstermekte, 118 köye 26 bin abone bu sellerden etkilenmiş durumda. Haberleşmeye ilişkin 7 baz istasyonu kurulmuş, talepler doğrultusunda vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmektedir. Hasar tespit çalışmalarını Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz valiliğimizin koordinesinde ve gelen şikayetler üzerine yapmaktadır. Kastamonu ve Bartın'a Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ve çevre illerden gelen tüm ekiplerimizi sevk ettik. Mobil laboratuvarlarımız, dronlarımız, insansız hava araçları ve lazer tarama araçları selden etkilenen alanlarda hazır bir şekilde beklemektedir. Yol ve köprülerde hasarlar var. Valiliklerin sorumluluk alanlarında, Karayolları Genel Müdürlüğümüz görev alanındaki yollarda hasar tespit çalışmaları yapılmış, bu çerçevede atılması gereken adımlar atılmış, çalışmalar devam etmektedir" dedi.

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Bakan Kurum, kapanan köy yolları ile ilgili, "Kastamonu özelinde Cide, Doğanyurt, İnebolu, Özlüce mevkii ve Zarbana Köprüsü hasar gördü ulaşıma kapanmıştır. AğlıŞenbazar arasındaki Valay-1 Köprüsü ile Kesmekayrak Köprülerinin dolgusu zarar görmüş, onarım çalışmaları devam etmektedir. Selden etkilenen tüm illerimizde hasar tespit çalışmaları bugün itibari ile yapılmış, 259 binada bin 554 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları bugün için yapılmıştır. Bu çerçevede 16 binada 36 bölümün ağır hasarlı olduğu veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Kastamonu'da 2 bina, 3 bağımsız bölüm, Bartın'da 7 bina, 29 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu, Karabük'te 5 bina 12 bağımsız alanın ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Düzce'de de 2 bina ve 2 bağımsız bölüm ağır hasarlı olarak tespit edildi. Köy yollarımız da kapanmalar var. Derelerin taşması ve dere ıslahlarının bozulması sebebiyle bazı köylerimize ulaşma konusunda dün itibari ile sıkıntılar vardı. Bugün itibari ile gerek DSİ, Tarım Bakanlığımız, Valiliklerimiz köylerimize ulaşım konusunda seferlik anlayışı ile çalışmalarını sürdürmekte. Altyapı yatırımlarına baktığımızda, Bozkurt ilçesindeki bir mahallemize su verilemiyordu, verilmeye başlandı. Abana ve İnebolu'ya dünden itibaren kışı olarak su verilmiştir, yarın itibari ile ilçelere su verilecektir. Şenpazarı'ndaki arızalar giderilmiştir. Kastamonu merkezde şehrin yüzde 40'ını besleyen hatta zarar var. İçme suyu hattında, İller Bakası ve belediyemiz ortak bir çalışma yürüterek vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilecek. Düzce merkezi besleyen içme suyu hattında da onarım çalışması yapılacak" ifadelerini kullandı.

'GEÇEN SENE BOZKURT'TA YAŞADIĞIMIZ SEL ADETA BİR MİLAT OLDU'

Kurum, geçen yıl Bozkurt'ta yaşanan selin milat olduğunu ve bu sayede alınan önlemlerle büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl yine Kastamonu'muzda bir sel meydana gelmiş ve en çok etkilenen ilçemiz Bozkurt'umuz olmuştu. Geçmişten bu yana uygulamaya çalıştığımız dere yataklarındaki yapıların yıkılması çalışmaları noktasında, Bozkurt'ta yaşadığımız sel adeta bir milat olmuştur. Bu afet sonrasında, dere yataklarındaki yapıların yıkımı ve inşaatlarının durdurulması sayesinde bugün büyük bir felaketin önüne geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ama bu noktada asla taviz vermek yok, bundan sonra da durmayacağız, vatandaşımızın can ve mal sağlığı için, yavrularımızın geleceği için dere yataklarında tek bir yapının yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kastamonu Ferhat EKİNCİUmutcan ÖREN

2022-06-29 01:16:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.