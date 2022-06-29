Sel bölgesi Kastamonu'da İl Sağlık Müdürlüğünden içme suları uyarısı

Selin yaşandığı Kastamonu'da Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama ile vatandaşlar sel sularının neden olduğu kirli içme sularının kullanımına ilişkin uyarıldı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, meydana gelen sel afeti sonrası sel suları ve su taşkınlarının sebep olduğu, içme ve kullanım suyu şebekeleri ile kanalizasyon şebekelerinde arızalar oluşabildiği hatırlatılan yazılı açıklama paylaşıldı. Yapılan açıklama ile vatandaşların kirlenen içme sularının arıtılarak içilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, " Bölgemizde ve İlimizde 27 Haziran'da başlayan aşırı yağışlar nedeniyle sel suları ve su taşkınlarının sebep olduğu, içme ve kullanım suyu şebekeleri ile kanalizasyon şebekelerinde arızalar oluşabilmektedir. Yağmurlar nedeniyle çevresel kirlilik yüzeysel su kaynaklarına taşınabilmekte, kaynak, kaptaj ve su kuyularının kirlenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu tür durumlarda Şebeke suyu içme amaçlı kullanılacak ise, su berraklaşıncaya kadar 35 dakika akıtılmalı ve tercihen kaynatılıp soğutularak kullanılmalıdır. Temiz gıda ve su tüketilmesi, kaynağı belli olmayan veya kirlendiğinden şüphelenilen suların kullanılmaması gerekmektedir. Yine içme suyunda bulanıklık veya koku gibi değişiklikler fark edildiğinde suyun kaynatılıp soğutularak kullanılması uygundur" denildi.



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