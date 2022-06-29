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Selde kaybolmuştu, 22 yaşındaki gençten yeni gelişme: Kıyafeti ve ayakkabısı bulundu

İHA

Kastamonu'nun Küre ilçesinde babasını hacca yolcu etmek için geldiği köyünde sele kapılan 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu.

Selde kaybolmuştu, 22 yaşındaki gençten yeni gelişme: Kıyafeti ve ayakkabısı bulundu

Kastamonu'nun Küre ilçesinde babasını hacca yolcu etmek için geldiği köyünde sele kapılan 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu.
Olay, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için Kastamonu merkezden köyüne gelen Recep Bakırcı (22), sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla gözlerden kayboldu. Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ile ANDA ekipleri, Uzunöz Deresi'nde ve bölgedeki arama çalışmalarını 3 gündür sürdürüyor. Arama kurtarma ekiplerince, 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu. Orman işçisi olarak çalışan 22 yaşındaki gencin dedesi Salih ile amcası Yaşar Bakırcı, arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı bölgede gözyaşları içinde bekleyişini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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