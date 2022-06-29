Bakan Kirişci selde zarar gören tarım arazilerini inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kastamonu’da selden zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu



Şiddetli yağışların sel sularına dönüştüğü Kastamonu’da ev ve iş yerleri ile köprülerin yanı sıra tarım arazileri de zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kastamonu’ya gelerek zarar gören sarımsak ve çeltik tarlaları ile ekili arazileri incelemelerde bulundu. Bakan Kirişçi, Kastamonu Valisi Avni Çakır ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik eşliğinde öncelikle merkez Ömerli ve Emirli köylerinde bulunan çeltik tarlalarını ziyaret etti. Buralarda incelemelerde bulunan Bakan Kirişci yetkililer ve çiftçilerden bilgi aldı. Çiftçileri sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Kirişci, daha sonra ise Taşköprü’nün Kıran köyünde sel suları nedeniyle zarar gören sarımsak ve tarlalarını gezerek yetkililerden brifing aldı. Son olarak Hanönü ilçesinde incelemelerde bulunan Bakan Kirişci, Yenice Köyü ve Vakıfgeymene Mahallesi Dereköy mevkiinde çeltik tarlalarını incelip yetkililerden bilgi aldıktan sonra, vatandaşlara meydana gelen zararlarının giderileceğini söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.