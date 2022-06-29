Cide'de bir genç evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir genç evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Muzaffergüzelant Caddesi Merve Apartmanı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, apartmanda bir evde patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerde 25 yaşındaki Emrah Sevinç'in av tüfeği ile başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Genç adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Acil Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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