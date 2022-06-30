Bakan Kurum, sele kapılan 22 yaşındaki gencin babasıyla görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da sele kapılan 22 yaşındaki gencin hacda bulunan babasıyla yaptığı telefon görüşmesinde, "Burada olağanüstü bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımız sizi seneye de hacca gönderir. Burada durmak isterseniz sizi alıp buraya getirebiliriz" dedi.

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyüne anne ve babasını hacca yolcu etmek gelen Recep Bakırcı (22), yaşanan sel felaketinde Uzunöz deresinin taşmasıyla gözlerden kayboldu. 4 gündür arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Burada dedesi Salih ve amcası Yaşar Bakırcı ile bir araya geldi, yapılan arama çalışmaları hakkında da aileye bilgi verdi. Bakan Kurum, Recep Bakırcı'nın hacda bulunan annesi Türkan ve babası İhsan Bakırcı'yı istemeleri durumunda Suudi Arabistan'dan Kastamonu'ya getirebileceklerini belirtti.



"Sayın Cumhurbaşkanı'mız sizi seneye de hacca gönderir"

Babası İhsan Bakırcı ile telefonda görüşen Bakan Kurum, "AFAD'ımız tüm ekiplerimiz Recep kardeşimizi arıyor. Eğer buraya gelmek isterseniz, sizi getirebiliriz. 'Bu sene hac çıktı, hakkımı kaybederim' diye düşünmeyin. Burada olağanüstü bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımız sizi seneye de hacca gönderir. Burada durmak isterseniz sizi alıp buraya getirebiliriz. 'Yok efendim biz duralım, herhangi bir gelişmede gelelim' derseniz burada kaymakam beye vekilimize iletirlerse ona da yaparız. Nasıl rahat edersiniz" dedi.

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