Başkan Vidinlioğlu: “Kısa zamanda çok büyük iş yaptık”

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, dün sabah saatlerinden itibaren kesintinin olduğu bölgelere su vermeye başladıklarını söyledi.

Kastamonu’da etkisini gösteren yoğun yağışın tahribata sebep olduğu noktalardan bir tanesi olan Ilgaz isale hattında çalışmaları ilk günden itibaren sahada takip eden Başkan Vidinlioğlu sevindiren haberi verdi. Başkan Vidinlioğlu, tahribat sebebiyle şehrin birçok noktasında yaşanan su kesintileri ile ilgili olarak çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini ve mutlu sonuca kısa zamanda ulaştıklarını ifade etti. Azimle çalıştıklarını vurgulayan Vidinlioğlu, “Selin tahrip gücü oldukça fazlaydı. Beklediğimizden çok daha vahim bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Saha incelemelerimizde de gördük ki ne yol kalmış ne hat ne de bir boru. Ancak bizim en önemli hedefimiz bir an önce soruna çözüm bulmak ve şehrimizde su kesintilerinin yaşandığı noktalara hızla suyu verebilmekti. Şükürler olsun ki ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları sayesinde bugün sabah saatlerinden itibaren Ilgaz isale hattımızın tahribatı nedeniyle su veremediğimiz bölgelere su vermeye başladık” dedi.

Dün gece kesintisiz süren çalışmayla 1 gecede 2.5 kilometrelik yolu yaptık” ifadelerine yer veren Vidinlioğlu, “Anıt Mezarlığı üzerinde bulunan su deposunu da pompa istasyonuna çevirerek su kesintisi problemini ortadan kaldırdık. Esentepe Mahallesi, Şahin Tepesi Mevkii, Kırkçeşme Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Suluceviz Mevkii, Rehabilitasyon Hastanesi Ve Civarı, Aktekke Mahallesi, Faruk Nuhoğlu Çeşmesi ve Doğakent’te suları verdik. Çalışmalarla ilgili dün zaten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un da yer aldığı geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiştik. Orada da suyu sabah saatlerinden itibaren vermeyi öngördüğümüzü ifade ettik. Bu süreçteki destekleri için Sayın Bakanımız başta olmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğümüze ve çalışmalarımızın paydaşı olan tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ekiplere teşekkür eden Vidinlioğlu, “Tabi dün gece yoğun bir çaba göstererek 1 gecede 2.5 kilometre yolu yapan, şehrimize suyu ulaştıran mesai arkadaşlarıma da gönülden teşekkür ediyorum. Yine yaşanan bu mağduriyette sabırla ve anlayışla bizlere yaklaşım gösteren tüm hemşehrilerime de ayrı ayrı teşekkür ederim. Rabbim bizleri afetlerinden muhafaza eylesin inşallah. Biz şehrimize hizmet için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Tek derdimiz Kastamonumuz” şeklinde konuştu.

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