Başkan Vidinlioğlu vatandaşları uyardı: “2 gün suyu içmek için kullanmayın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vidinlioğlu vatandaşları uyardı: “2 gün suyu içmek için kullanmayın”

İHA

Başkan Vidinlioğlu vatandaşları uyardı: “2 gün suyu içmek için kullanmayın”

Kastaonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Ilgaz İsale Hattı çalışmaları ile ilgili uyarılarda bulunarak, “Borular çok temiz olmayabilir. 2 gün kadar musluklarımızdan gelen suyu lütfen içme haricinde kullanalım ki sıkıntıya sebebiyet vermeyelim ”dedi.
Kastamonu Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının ilk birleşimi gerçekleştirildi. Toplantının ilk gündem maddesinde kadro iptalihdas cetvelleri görüşülerek meclisin oylamasına sunuldu. Gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının ikinci maddesinde Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Belediye Ek Hizmet Binasının yanında bulunan büfenin ihaleye çıkarılması teklifi yer aldı. Söz konusu teklif meclisin oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının üçüncü maddesinde Şeyhoğlu Konağı’nın Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisi konusu yer aldı. Kastamonu’nun geleneksel el sanatlarının, tarihinin ve kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması için Atabeygazi Mahallesi’nde bulunan Şeyhoğlu konağının Olgunlaşma Enstitüsü olarak kullanılması adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 5 yıl süreyle tahsisi görüşüldü. Toplantının dördüncü maddesinde ek ödenek görüşüldü. Yapılan toplantının ardından konuşan Belediye Başkanı R. Galip Vidinlioğlu, sel felaketi sonrası Kastamonu’da yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
4 gündür yoğun ve ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “İstanbul dönüşünde uyarı yapıldı. Çok ciddi bir yağışın olacağı onun için de tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. 23 gündür de teyakkuz halindeydik, böyle bir şey bekliyorduk. Pazartesi Bozkurt’a geldim. Karaçomak Barajında kapakların bir miktar açılması gerektiği çünkü barajın doluluk oranının çok yüksek olduğu söylendi. Bana da Kastamonu’ya dönmem gerektiği belirtildi. O gece şehrin birkaç gündür uğraştığı Ilgaz İsale Hattı tamamen deforme oldu. Salı sabahı bölgeye gittiğimde set alabalığın oradaki köprünün ortadan ikiye bölündüğünü gördük. Çatören’den bakalım dedik ama oradan da 50 metre öteye gidebildik. Dere coşmuş geliyordu. Dolayısıyla ne saha incelemesi yapabildik ne de başka bir şey yapabildik. Sadece suyun gürleye gürleye geldiğini gördük. Ondan sonra daha yukarıdan giderek bizim maslak altının, arıtma tesisimizin olduğu bölgeye zor bela geldik ama orada da ne 50 metre öteye gidebiliyorsunuz ne Maslak altının olduğu bölgeye çıkabiliyorsunuz. Ne yol vardı ne başka bir şey vardı. 2 buçuk metre boruyu, su yarmış ve o boruları hallaç pamuğu gibi atmış. Öyle bir tablo. Dehşet bir manzara vardı. O manzara sonrasında direk Bozkurt’a gittim. Bakanımıza durumu izah ettim. Bakanımıza , ‘Sayın Bakanım, Kastamonu merkezde çok büyük sıkıntı yaşamadık' derken gece aldığımız haberle ben şok oldum. Sabah da gittim gördüm oranın halini. Bizim Ilgaz isale hattımız tamamen devre dışı. Bu hat 11 kilometre ama en az 56 kilometresinde muhtemel tahribat var. Şehrin yarısını ilgilendiren bir su hattı burası. 2 tane besleyen şebekemiz var. Birisi Karaçomak birisi Gürleyik Ilgaz isale hattı. Dolayısıyla şehrin yarısına su veremiyoruz dedim. Koca şehrin yarısına su verememek önemli bir şey. Hemen Bakanımızın talimatıyla İLBANK Genel Müdürümüz devreye girdi. Genel Müdür Yardımcısı çağrıldı. Direk Kastamonu’ya tahsis edildi ve bugün öğlen gönderdik. Kendisine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” dedi.
Yoğun bir çalışa ile kente su verebildiklerini belirten Vidinlioğlu, “2 buçuk kilometredeki 69 metre boruların bırakın 40 dakikasını 35 dakika üzerinden hesabını yaptığınızda bile günlerce sürecek bir mesai harcamanız lazım. 6 tane ekiple akşam saat 9’da yağmurun altında çadır kurarak kaynak ekipleri çalışmaya başladı. 24 saat gibi kısa bir sürede kaynak işini de bitirdiler. Oraya bir de üst tarafa arıtma kurduk. Şehre ya bu gece yarısı itibariyle ya da en kötü ihtimalle sabaha karşı asıl suyu vereceğiz. Peki, şimdi verilen su ne? O da bir mühendislik harikası Tersine türbülans dediğimiz bir yöntemle şehri susuz bırakmamak adına Olukbaşı’ndaki eski kuyumuzdan pompa ile suyu tersine pompaladık. Tersine pompalamayla da Ladakentin, Şehri Şahanenin ve Budamışın haricindeki hemen hemen her yere su verebildik. İnşallah yarın sabahtan itibaren daha tazyikli bir suyu Ilgaz hattından vereceğiz. Ilgaz’ın 11 kilometrelik hattı yapılması uzun zaman alacak. Yol yok, tahribatın büyüklüğünü hala bilmiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu tablo da açığa çıkacaktır. 11 kilometrelik hattın bile yapılması 4045 milyon TL'den dem vuruyor. Sağ olsun dün de Sayın Bakanımız, 'Siz başlayın, biz de gereğini yapacağız başkanım’ dedi” diye konuştu.
Vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Vidinlioğlu, “Sadece sevgili vatandaşlarımızdan tek bir şey rica edeceğim. Borular çok temiz olmayabilir. 2 gün kadar musluklarımızdan gelen suyu lütfen içme haricinde kullanalım ki sıkıntıya sebebiyet vermeyelim. Çünkü yeni devreye giren borular var, boruların içinde birikenler var. 2 gün içme noktasında bu suyu kullanamayın” şeklinde konuştu.
Yeni normalle ilgili yeni yol haritasının çizilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Vidinlioğlu, “En kısa sürede yeni normallerle ilgili gelecekle ilgili planlar yapabilmek adına çok daha fazla mesai harcanması gerekecek. Bilim insanlarını mutlaka Kastamonu’ya davet edeceğiz. Hepimizin aynı duyarlılıkta olması kazım. Hepimizin zihniyet dönüşümüne ihtiyacı var. Çünkü her gün hayatımızda bazı şeylerin değiştiğini görüyoruz. Eskiden abartılı olan şeylerin şu an çok normal odluğunu yaşadık, gördük” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Vidinlioğlu: “Kısa zamanda çok büyük iş yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu: “Kısa zamanda çok büyük iş ...
Selden helikopter ile kurtarılan çift yaşadıklarını anlattı “Kurtarma ekipleri olmasaydı bile bile ölümü bekleyecektik” “Allah askerlerimizden razı olsun”
YEREL HABERLER Selden helikopter ile kurtarılan çift yaşadıklarını ...
Selde kaybolan genç, 37 kilometrelik mesafede aranıyor Sel sularına kapılan Recep Bakırcı’yı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selde kaybolan genç, 37 kilometrelik mesafede ...
Mum ışığında LGS’ye hazırlanan afetzede öğrenci Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Mum ışığında LGS’ye hazırlanan afetzede öğrenci ...
Bakan Kurum, Küre'de selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Küre'de selden zarar gören bölgelerde ...
Bakan Kurum, sele kapılan 22 yaşındaki gencin babasıyla görüştü
YEREL HABERLER Bakan Kurum, sele kapılan 22 yaşındaki gencin ...
Bakan Kurum ile engelli vatandaş arasında gülümseten anlar Engelli genç, hediye edilen akülü aracıyla ilk turu Bakan Kurum ile gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bakan Kurum ile engelli vatandaş arasında gülümseten ...
Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu’nun mücbir sebep dahiline alınmasını istedi
YEREL HABERLER Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu’nun mücbir sebep ...
Bozkurt'ta yaralar sarılıyor: Yıkılan köprüler, yollar ve binalar yeniden inşa ediliyor Sel sularının çekildiği ilçe havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bozkurt'ta yaralar sarılıyor: Yıkılan köprüler, ...
Selin yıktığı köprü ve yollar havadan görüntülendi AFAD Başkanı Sezer, çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Selin yıktığı köprü ve yollar havadan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.