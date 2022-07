Başkan Vidinlioğlu vatandaşları uyardı: “2 gün suyu içmek için kullanmayın”

Kastaonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Ilgaz İsale Hattı çalışmaları ile ilgili uyarılarda bulunarak, “Borular çok temiz olmayabilir. 2 gün kadar musluklarımızdan gelen suyu lütfen içme haricinde kullanalım ki sıkıntıya sebebiyet vermeyelim ”dedi.

Kastamonu Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının ilk birleşimi gerçekleştirildi. Toplantının ilk gündem maddesinde kadro iptalihdas cetvelleri görüşülerek meclisin oylamasına sunuldu. Gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının ikinci maddesinde Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Belediye Ek Hizmet Binasının yanında bulunan büfenin ihaleye çıkarılması teklifi yer aldı. Söz konusu teklif meclisin oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının üçüncü maddesinde Şeyhoğlu Konağı’nın Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisi konusu yer aldı. Kastamonu’nun geleneksel el sanatlarının, tarihinin ve kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması için Atabeygazi Mahallesi’nde bulunan Şeyhoğlu konağının Olgunlaşma Enstitüsü olarak kullanılması adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 5 yıl süreyle tahsisi görüşüldü. Toplantının dördüncü maddesinde ek ödenek görüşüldü. Yapılan toplantının ardından konuşan Belediye Başkanı R. Galip Vidinlioğlu, sel felaketi sonrası Kastamonu’da yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

4 gündür yoğun ve ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “İstanbul dönüşünde uyarı yapıldı. Çok ciddi bir yağışın olacağı onun için de tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. 23 gündür de teyakkuz halindeydik, böyle bir şey bekliyorduk. Pazartesi Bozkurt’a geldim. Karaçomak Barajında kapakların bir miktar açılması gerektiği çünkü barajın doluluk oranının çok yüksek olduğu söylendi. Bana da Kastamonu’ya dönmem gerektiği belirtildi. O gece şehrin birkaç gündür uğraştığı Ilgaz İsale Hattı tamamen deforme oldu. Salı sabahı bölgeye gittiğimde set alabalığın oradaki köprünün ortadan ikiye bölündüğünü gördük. Çatören’den bakalım dedik ama oradan da 50 metre öteye gidebildik. Dere coşmuş geliyordu. Dolayısıyla ne saha incelemesi yapabildik ne de başka bir şey yapabildik. Sadece suyun gürleye gürleye geldiğini gördük. Ondan sonra daha yukarıdan giderek bizim maslak altının, arıtma tesisimizin olduğu bölgeye zor bela geldik ama orada da ne 50 metre öteye gidebiliyorsunuz ne Maslak altının olduğu bölgeye çıkabiliyorsunuz. Ne yol vardı ne başka bir şey vardı. 2 buçuk metre boruyu, su yarmış ve o boruları hallaç pamuğu gibi atmış. Öyle bir tablo. Dehşet bir manzara vardı. O manzara sonrasında direk Bozkurt’a gittim. Bakanımıza durumu izah ettim. Bakanımıza , ‘Sayın Bakanım, Kastamonu merkezde çok büyük sıkıntı yaşamadık' derken gece aldığımız haberle ben şok oldum. Sabah da gittim gördüm oranın halini. Bizim Ilgaz isale hattımız tamamen devre dışı. Bu hat 11 kilometre ama en az 56 kilometresinde muhtemel tahribat var. Şehrin yarısını ilgilendiren bir su hattı burası. 2 tane besleyen şebekemiz var. Birisi Karaçomak birisi Gürleyik Ilgaz isale hattı. Dolayısıyla şehrin yarısına su veremiyoruz dedim. Koca şehrin yarısına su verememek önemli bir şey. Hemen Bakanımızın talimatıyla İLBANK Genel Müdürümüz devreye girdi. Genel Müdür Yardımcısı çağrıldı. Direk Kastamonu’ya tahsis edildi ve bugün öğlen gönderdik. Kendisine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” dedi.

Yoğun bir çalışa ile kente su verebildiklerini belirten Vidinlioğlu, “2 buçuk kilometredeki 69 metre boruların bırakın 40 dakikasını 35 dakika üzerinden hesabını yaptığınızda bile günlerce sürecek bir mesai harcamanız lazım. 6 tane ekiple akşam saat 9’da yağmurun altında çadır kurarak kaynak ekipleri çalışmaya başladı. 24 saat gibi kısa bir sürede kaynak işini de bitirdiler. Oraya bir de üst tarafa arıtma kurduk. Şehre ya bu gece yarısı itibariyle ya da en kötü ihtimalle sabaha karşı asıl suyu vereceğiz. Peki, şimdi verilen su ne? O da bir mühendislik harikası Tersine türbülans dediğimiz bir yöntemle şehri susuz bırakmamak adına Olukbaşı’ndaki eski kuyumuzdan pompa ile suyu tersine pompaladık. Tersine pompalamayla da Ladakentin, Şehri Şahanenin ve Budamışın haricindeki hemen hemen her yere su verebildik. İnşallah yarın sabahtan itibaren daha tazyikli bir suyu Ilgaz hattından vereceğiz. Ilgaz’ın 11 kilometrelik hattı yapılması uzun zaman alacak. Yol yok, tahribatın büyüklüğünü hala bilmiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu tablo da açığa çıkacaktır. 11 kilometrelik hattın bile yapılması 4045 milyon TL'den dem vuruyor. Sağ olsun dün de Sayın Bakanımız, 'Siz başlayın, biz de gereğini yapacağız başkanım’ dedi” diye konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Vidinlioğlu, “Sadece sevgili vatandaşlarımızdan tek bir şey rica edeceğim. Borular çok temiz olmayabilir. 2 gün kadar musluklarımızdan gelen suyu lütfen içme haricinde kullanalım ki sıkıntıya sebebiyet vermeyelim. Çünkü yeni devreye giren borular var, boruların içinde birikenler var. 2 gün içme noktasında bu suyu kullanamayın” şeklinde konuştu.

Yeni normalle ilgili yeni yol haritasının çizilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Vidinlioğlu, “En kısa sürede yeni normallerle ilgili gelecekle ilgili planlar yapabilmek adına çok daha fazla mesai harcanması gerekecek. Bilim insanlarını mutlaka Kastamonu’ya davet edeceğiz. Hepimizin aynı duyarlılıkta olması kazım. Hepimizin zihniyet dönüşümüne ihtiyacı var. Çünkü her gün hayatımızda bazı şeylerin değiştiğini görüyoruz. Eskiden abartılı olan şeylerin şu an çok normal odluğunu yaşadık, gördük” ifadelerini kullandı.

