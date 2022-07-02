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Bakan Soylu'dan selin vurduğu Kastamonu'da inceleme

DHA

Bakan Soylu'dan selin vurduğu Kastamonu'da inceleme


Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Kastamonu'da incelemelerde bulundu.
Bakan Soylu, selin vurduğu Abana, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde önce helikopterle havadan inceleme yaptı ardından Abana'da yürütülen temizlik ve hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Soylu, daha sonra Bozkurt'un İlişi köyüne geçerek, inceleme yaptı. Soylu, Bozkurt ilçe merkezine geçerek, selin vurduğu alanları gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, esnaf ve bölge halkı ile sohbet ederken, işçilerle de görüştü. Soylu, ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'nda da inceleme yaptı. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2022-07-02 16:18:35

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