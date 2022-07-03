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AFAD gönüllüleri selin yaralarını sarmak için sahada canla başla çalışıyor

İHA

AFAD gönüllüleri selin yaralarını sarmak için sahada canla başla çalışıyor

Türkiye'nin farklı illerinden sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gelen AFAD gönüllüleri, Bozkurt ilçesinde yaraları sarmak için canla başla çalışıyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde Ezine Çayı’nın taşmasıyla çok sayıda ev ve iş yeri su ve balçıkla kaplandı. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri, geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan selde olduğu gibi bu sel felaketinde de bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor. AFAD gönüllüleri, ev ve iş yerlerini kazma küreklerle çalışarak temizlik yapıyor. Evlerin altındaki balçık ve suyu çıkartan gönüllüler, daha sonra binaları yıkayarak temiz şekilde sahiplerine teslim ediyor.

"Gönüllü olarak çalışmaktan çok memnunuz"
AFAD gönüllüsü Zarife Nur Sarısoy, İHA muhabirine yaptığı açıklamada insanlara yardım etmeyi sevdiklerini ifade ederek, "Konya'dan katılıyoruz geçen senede Sinop Ayancık'ta görev almıştım. Bu seferde Bozkurt Kastamonu'da görev alıyoruz. Konya'dan 150 kişi geldik. Hepimiz AFAD gönüllüsüyüz. Öğrenciyim, kendim gönüllü olarak çalışmaktan çok memnunum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Burada insanların acısına ortak oluyoruz. Onların dertlerine ortak olduğumuz zaman onları anlayabildiğimiz zaman onlar mutlu oluyor ve gerçekten bununla gurur duyuyoruz. Hepimiz burada gönüllü olarak çalışmaktan çok memnunuz" dedi.

"Hiçbir şekilde kazancımız, çıkarımız yok"
Gönüllüğünün temelinde hiçbir maddi kazanç ve çıkarın olmadığını dile getiren Mustafa Çetin, "Bu sene üniversite sınavından çıktım. Benim asıl amacım burada Allah rızası. Ne olursa olsun iyi bir insan olduğumu düşünüyorum her zaman. Burada insanların ihtiyacı var. Yarın başka bir şehirde olur yarın da oraya gideriz. Burada bizim asıl niyetimiz iyilik. Hiçbir şekilde kazancımız, çıkarımız yok. Gönüllülüğün temeli de zaten bu" diye konuştu.

"Eve giremeyen insanlara yardım ediyoruz"
Mustafa Alkan ise, "Burada göçük altında kalan malzemeleri çekiyoruz. Eve giremeyen insanlara yardım ediyoruz. Evlerin, binaların girişlerini açıyoruz. Evlerin altında çok fazla balçık var. Evlerin birinci katları neredeyse tavana kadar su olmuş, balçık olmuş. İnsanların eşyaları hep içeride kalmış. Elimizden geldiği kadar onları çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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