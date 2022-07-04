Kaymakam Bütün, selden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, selden etkilenen Gökçeağaç ve Çaybaşı köylerinde incelemelerde bulundu.

Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, selden etkilenen Gökçeağaç ve Çaybaşı köylerini ziyaret etti. Selden etkilenen ailelerle bir araya gelen Bütün, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Kaymakam Bütün, selin vermiş olduğu zararları en aza indirmek için devletin bütün kurumları her zaman vatandaşlarımızın yanlarında olduğunu söyledi.

Çaybaşı köyü Acıklı Mahallesi'nde evi sel sularına kapılan aileye konteyner verildiğini ve ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Bütün, bölgedeki çalışmaları da yerinde inceledi.

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