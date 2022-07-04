Manzara karşısında özçekim yapmak istedi, otomobili uçuruma uçtu

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde manzara karşısında özçekim yapmak isteyen şahsın el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili uçuruma yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Kuşçular köyünde ismi öğrenilemeyen bir kişi, aracından inerek ailesi ile birlikte manzara karşısında özçekim yapmak istedi. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, içerisinde kimse yokken aniden hareket etti. Kontrolsüzce ilerleyen otomobil uçuruma yuvarlandı. Olay karşısında şoke olan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Otomobil olay yerine çağrılan vinçle uçurumdan çekilerek kaldırıldı.

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