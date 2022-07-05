Ihlamur toplamak için çıktıkları ağaçtan düşüp hastanelik oldular

Kastamonu’da merkez Emirli köyünde ikamet eden iki kişi, ıhlamur toplamak için çıktıkları ağaçtan düştü.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Emirli köyünde ikamet eden Rüveyda E. (37) ve Huriye U. (41), ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Bir süre sonra dengelerini kaybeden Rüveyda Eriş ve Huriye U., ağaçtan düşerek yaralandı. Çevrede vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rüveyda Eriş ve Huriye U., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Burada ilk müdahaleleri yapılan Rüveyda Eriş ve Huriye U., omurilik zedelenmesi sebebiyle Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.