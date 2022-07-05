Polisin durdurduğu aracın stepne bölümünden ruhsatsız tabanca çıktı: 1 gözaltı Narkotik ekipleri, park bahçeler, şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik çalışma yaptı

Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan bir aracın stepne bölümüne zulalanmış halde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kastamonu’da bulunan parkbahçeler, metruk binalar, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kontroller yaptı. Kontroller sırasında şüphelenerek durdurulan bir aracın stepne bölümünde zulalanmış şekilde 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 47 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.