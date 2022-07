Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu: "Bu sene yeterli sayıda kurbanlık hayvanımız mevcut"

Kastamonu’da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında devam eden kurbanlık satışları ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, "Kastamonu’da geçen senedeki rakamlara da bakıldığında kurban yönünden hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanda sıkıntımız gözükmemekte. Bu sene yeterli sayıda kurbanlık hayvanımız mevcut" dedi.



Kastamonu'da, kurbanlık hayvanlar satışları Damızlık Birliği Hayvan Pazarında devam ediyor. Günün erken saatlerinden itibaren satışların başladığı Kastamonu Damızlık Birliği Hayvan Pazarında, jandarma ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı sivil ve üniformalı ekipleri ile sahada denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, güvenli hayvan alışverişi için sahte para ve dolandırıcılığa karşı hayvan satıcılarını bilgilendirmek amacıyla hayvan pazarının çeşitli noktalarına afişler astı. Damızlık Hayvan Yetiştiricileri Birliği tarafından da hayvan pazarında sahte para tespit makineleri bulunduruluyor. Alınan güvenlik önlemleri eşliğinde kurbanlık satışları yapılıyor.



"Bu sene yeterli sayıda kurbanlık hayvanımız mevcut"

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Tanrıkulu, yeterli kurbanlık hayvanın mevcut olduğunu söyleyerek, "Kastamonu’da kurban ile ilgili şu anda özellikle buradaki geçen senedeki rakamlara da bakıldığında kurban yönünden hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanda sıkıntımız gözükmemekte. Bu sene yeterli sayıda kurbanlık hayvanımız mevcut. İstanbul’a da giden sevkiyatlarımız var, geçen seneye göre sayılarda düşüş oldu. Bunun sebebi, Kurban Bayramı'nın yaz mevsiminde olması, gurbetçilerimizin buralara gelmesi ve kesimi memleketlerinde tercih etmesidir. İstanbul’daki kurban satışlarımız da aldığımız bilgilere göre de gayet iyi gidiyor. Şu anda burada da yetiştiricilerimizle gerekli sohbetleri yaptık, onların da satışları iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok” dedi.



“Geçen seneye göre rakamlarımız daha yüksek"

İstanbul'a kurbanlık hayvan sevkiyatlarını sürdüğünü söyleyen Tanrıkulu, “Kurbanlık konusunda Kastamonu’da kesinlikle sıkıtımız yok. Geçen seneye göre rakamlarımız daha yüksek. Hem büyükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısında yeterli kurbanlarımız mevcut. Dün bile İstanbul’a giden sevklerimiz oldu. Çünkü İstanbul pazarının biraz hareketli geçtiği bilgisi mevcut. Şu anda yaklaşık 2 binin üzerinde büyükbaş hayvanın gittiğine dair sevk raporu var. Burada da yaklaşık bin 300 bin 400 civarında kurbanlarımız mevcut” diye konuştu.



“Kurbanlık hayvan sayısı geçen seneye göre iyi“

Kurbanlık hayvan fiyatları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan ise, "Bugün Kastamonu hayvan pazarımızın Kurban Bayramı öncesindeki son günleri. Şu anda hayvan pazarımızda yaklaşık bin 300bin 400 büyükbaş,400500 tane de küçükbaş hayvanımız mevcut. Şu anda pazarımız ile ilgili herhangi bir hastalık ve benzeri olumsuzluk yok. Geçen yıllara göre kurbanlık fiyatları bir nebze iyi ama yetiştirici için yeterli değil. Şu anlık kurbanlık fiyatlarımızda dana canlı kesim kilogramı yaklaşık 65 TL’ye satılırken, kısır düvelerde 5055 lirayken küçükbaş hayvanda da 65 TL’ye satış yapılmaktadır. Şu an için alıcılar da satıcılar da gönül rahatlığıyla hayvanlarını pazarımızda alıp satabiliyorlar” şeklinde konuştu.



“Güvenlik konusunda tüm önlemleri alınmış durumda“

Kurbanlık hayvan alışverişi sırsında meydana gelebilecek herhangi bir dolandırıcılık ve sahte para durumuna karşı tüm önlemleri aldıklarını belirten Başkan Pehlivan, "Güvenlik güçlerimiz jandarma, sivil ve üniformalı ekipler olarak görev yapmaktadırlar. Bununla ilgili olarak da para sayma makinesi ve sahte para tespiti için aldığımız makinelerimiz var. Güvenli satış için uygun yerlere afişler astık. Alışveriş sırasında dikkat edilmesi noktasında pazarımızda aralıklarla anonslar yapılıyor. Şu anda dolandırıcılık ile ilgili bir konu ile karşı karşıya gelmedik. Burada çiftçilerimizin herhangi bir sorun ile karşılaşmaması için tüm önlemler alınmış durumda. Bununla ilgili Pazar öncesinde bütün aksaklıkları giderdik. Şimdiden bütün çiftçilerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.



"Piyasa şu anki hayat şartlarına göre normal”

Canlı hayvan pazarına gelerek kurbanlık büyükbaş hayvan satın alan Fuat Sivaslı isimli vatandaş da, “Durum iyi, her şey normal. Geldik kurbanlık hayvanımızı pazardan aldık. Piyasa normal. Malına göre her şey normal para normal. Hayvanımız yaklaşık 300 kilograma yakın bir ağırlıkta. Piyasa şu anki hayat şartlarına göre normal” dedi.

Öte yandan, Canlı Hayvan Pazarına gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, yetkililerden bilgi aldı. Avkıran, çeşitli denetimlerde bulundu. Hayvan yetiştiricileri ile bir araya gelen Avkıran, satıcılardan satış ile ilgili bilgi aldı.

